Навес в доме на Гмыри 17 что был в продаже ещё до войны - исчисляется поди минимум в полтора десятка квартир.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:27
Был на сегодня на Позняках. Снова заходил в ЖК Патриотика. Кругом одни машины возле заселяемых домов. Между домами на почти 1400 квартир сиротливая детская площадка. Мрак.
Навес в доме на Гмыри 17 что был в продаже ещё до войны - исчисляется поди минимум в полтора десятка квартир.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:37
Я тоже пропустил. Можно ссылку на пост с извинениями?
Вы обозвали человека лжецом и потребовали доказательств, которые были предоставлены.
Жду.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:40
Зачем так радикально? Зачем нам нашествие клонов? Захар же не сможет жить без форума.
Бан на недельку, чтобы подлечить хамство.
Правила форума не приветствуют такой стиль общения.
PS К сожалению игнор не вариант, так как поток грязи и обзываний не прекращается.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:51
Говорить лжецу "ты" когда он НАГЛО ВРЁТ на топике это не хамство. Это акцентирование внимание читателей топика что перед ними наглый лжец.
В правилах форума нет что оппоненту нельзя обращатся на "ты".
Будешь меньше врать - меньше будешь получать хлестких замечаний по поводу информации в твоих сообщениях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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