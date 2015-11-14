Навес в доме на Гмыри 17 что был в продаже ещё до войны - исчисляется поди минимум в полтора десятка квартир.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:27
Был на сегодня на Позняках. Снова заходил в ЖК Патриотика. Кругом одни машины возле заселяемых домов. Между домами на почти 1400 квартир сиротливая детская площадка. Мрак.
Навес в доме на Гмыри 17 что был в продаже ещё до войны - исчисляется поди минимум в полтора десятка квартир.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:37
Я тоже пропустил. Можно ссылку на пост с извинениями?
Вы обозвали человека лжецом и потребовали доказательств, которые были предоставлены.
Жду.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:40
Зачем так радикально? Зачем нам нашествие клонов? Захар же не сможет жить без форума.
Бан на недельку, чтобы подлечить хамство.
Правила форума не приветствуют такой стиль общения.
PS К сожалению игнор не вариант, так как поток грязи и обзываний не прекращается.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Значит извинений все-таки не было. Представленные доказательства по всем пунктам проигнорированы. Учетка ушла в полный неадекват.
Прошу модераторов вмешаться и наконец-то отправить в бан, а не просто тереть его сообщения с дальнейшими оскорблениями - я то их читаю и получаю негативные эмоции, а людям не понятно, может я сам с собой разговариваю.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:02
Не кормите тролля и поставьте его в игнор. Его вы.еры увидите только в чужих сообщениях.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:08
Есть низкие люди, которые будут писать гадости за глаза. Мне не нравится эта ситуация, что на меня льют потоки грязи, даже, если я их не вижу (хотя вижу, так как "добрые" люди подсвечивают).
Есть правила форума. Есть модерация.
Когда вы видите алкаша, цепляющегося ко всем подряд, вы можете перейти на другую сторону и сделать вид что не слышите, что все нормально, а можете вызвать полицию.
PS Увидел, что забанили. Спасибо. Форум будет чище.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Адекватная цена - это такая цена, которая позволяет отбить стоимость недвижимости сдачей в аренду за 12-15 лет. Поскольку именно рынок аренды, как более динамичный и "легкий на подъем", может служить показателем текущих трендов в экономике и демографии города. ИМХО.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Откуда вы взяли цифру в 12-15 лет? Потому что сейчас ситуативно такие цифры?
Будет кредитное плечо, будет 20 лет. Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены. Другие факторы их поддерживают, а не деньги инвесторов, покупающих под аренду.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:10
Под какой процент вы готовы вкладывать свои деньги? Если инвестиция в недвижимость будет окупаться, условно, 20+ лет, то, думаю, потенциальные инвесторы найдут более привлекательные варианты. Аналогично, арендаторы не будут стремиться перебираться из съемного жилья в собственное, даже имея необходимую для покупки сумму. Рынок останавливается и корректирует цены: либо растет аренда, либо снижается стоимость покупки. Угадайте: что более вероятно?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Варианты в студию. Я не вижу.
Еще учтите момент, что недвижимость защищена от инфляции. Точней амортизация недвижимости менее 1% в год, исходя из срока службы 100 с лишним лет (и потом останется участок, то есть стоимость не уйдет в 0). Инфляция доллара 1-2% в год. Получая 3% в год на депо, минус налог, минус инфляция, минус риски банкротства банка/страны (вспомним Сбер СССР), думаешь, что недвижимость, приносящая даже 4-5% годовых это Клондайк.
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