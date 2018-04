Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:02

Vlad442 написав: Значит извинений все-таки не было. Представленные доказательства по всем пунктам проигнорированы. Учетка ушла в полный неадекват.

Прошу модераторов вмешаться и наконец-то отправить в бан, а не просто тереть его сообщения с дальнейшими оскорблениями - я то их читаю и получаю негативные эмоции, а людям не понятно, может я сам с собой разговариваю. Значит извинений все-таки не было. Представленные доказательства по всем пунктам проигнорированы. Учетка ушла в полный неадекват.Прошу модераторов вмешаться и наконец-то отправить в бан, а не просто тереть его сообщения с дальнейшими оскорблениями - я то их читаю и получаю негативные эмоции, а людям не понятно, может я сам с собой разговариваю.



Не кормите тролля и поставьте его в игнор. Его вы.еры увидите только в чужих сообщениях. Не кормите тролля и поставьте его в игнор. Его вы.еры увидите только в чужих сообщениях.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.