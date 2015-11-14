Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Откуда вы взяли цифру в 12-15 лет? Потому что сейчас ситуативно такие цифры? Будет кредитное плечо, будет 20 лет. Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены. Другие факторы их поддерживают, а не деньги инвесторов, покупающих под аренду.
Под какой процент вы готовы вкладывать свои деньги? Если инвестиция в недвижимость будет окупаться, условно, 20+ лет, то, думаю, потенциальные инвесторы найдут более привлекательные варианты. Аналогично, арендаторы не будут стремиться перебираться из съемного жилья в собственное, даже имея необходимую для покупки сумму. Рынок останавливается и корректирует цены: либо растет аренда, либо снижается стоимость покупки. Угадайте: что более вероятно?
Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Vlad442 написав:Откуда вы взяли цифру в 12-15 лет? Потому что сейчас ситуативно такие цифры? Будет кредитное плечо, будет 20 лет. Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены. Другие факторы их поддерживают, а не деньги инвесторов, покупающих под аренду.
Под какой процент вы готовы вкладывать свои деньги? Если инвестиция в недвижимость будет окупаться, условно, 20+ лет, то, думаю, потенциальные инвесторы найдут более привлекательные варианты. Аналогично, арендаторы не будут стремиться перебираться из съемного жилья в собственное, даже имея необходимую для покупки сумму. Рынок останавливается и корректирует цены: либо растет аренда, либо снижается стоимость покупки. Угадайте: что более вероятно?
Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)
Их уже нет. Есть только накопительный счёт к карте в долларах, который бесплатно пополнить можно только в пакете ДеЛюкс
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Vlad442 написав:Варианты в студию. Я не вижу. Еще учтите момент, что недвижимость защищена от инфляции. Точней амортизация недвижимости менее 1% в год, исходя из срока службы 100 с лишним лет (и потом останется участок, то есть стоимость не уйдет в 0). Инфляция доллара 1-2% в год. Получая 3% в год на депо, минус налог, минус инфляция, минус риски банкротства банка/страны (вспомним Сбер СССР), думаешь, что недвижимость, приносящая даже 4-5% годовых это Клондайк.
А риски, связанные с недвижимостью, вы тоже не видите? Обвал цен (вспомните 2008 и 2015 годы), доп. расходы на текущий ремонт и страховку (ну или еще на ремонт соседям, если ваши квартиранты их затопят и сбегут), опять таки налог на доходы (если все "по правильному" делать). Как иметь 4-5% годовых помимо недвижимости? Вложите деньги в акции крупных международных компаний, положите на гривнедепозит, положите на доллародепозит (думаю, можно найти и чуть повыше ставки, чем 3% брутто), откройте малый бизнес, вложитесь в стартап, найдите город/страну, где аренда приносит больше, чем 5%. Комбинируйте вышеперечисленные варианты. Опять таки, я не навязываю свою точку зрения. Это исключительно мой внутренний критерий оценки перегретости/недогретости рынка и тот процент, за который я был бы готов нести определенные риски.
Gastarbaiter написав:Как иметь 4-5% годовых помимо недвижимости? Вложите деньги в акции крупных международных компаний, положите на гривнедепозит, положите на доллародепозит (думаю, можно найти и чуть повыше ставки, чем 3% брутто), откройте малый бизнес, вложитесь в стартап, найдите город/страну, где аренда приносит больше, чем 5%. Комбинируйте вышеперечисленные варианты.
А вы уже вложились в стартап?
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