Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:43

Vlad442 написав: Варианты в студию. Я не вижу.

Еще учтите момент, что недвижимость защищена от инфляции. Точней амортизация недвижимости менее 1% в год, исходя из срока службы 100 с лишним лет (и потом останется участок, то есть стоимость не уйдет в 0). Инфляция доллара 1-2% в год. Получая 3% в год на депо, минус налог, минус инфляция, минус риски банкротства банка/страны (вспомним Сбер СССР), думаешь, что недвижимость, приносящая даже 4-5% годовых это Клондайк. Варианты в студию. Я не вижу.Еще учтите момент, что недвижимость защищена от инфляции. Точней амортизация недвижимости менее 1% в год, исходя из срока службы 100 с лишним лет (и потом останется участок, то есть стоимость не уйдет в 0). Инфляция доллара 1-2% в год. Получая 3% в год на депо, минус налог, минус инфляция, минус риски банкротства банка/страны (вспомним Сбер СССР), думаешь, что недвижимость, приносящая даже 4-5% годовых это Клондайк.

А риски, связанные с недвижимостью, вы тоже не видите? Обвал цен (вспомните 2008 и 2015 годы), доп. расходы на текущий ремонт и страховку (ну или еще на ремонт соседям, если ваши квартиранты их затопят и сбегут), опять таки налог на доходы (если все "по правильному" делать).Как иметь 4-5% годовых помимо недвижимости? Вложите деньги в акции крупных международных компаний, положите на гривнедепозит, положите на доллародепозит (думаю, можно найти и чуть повыше ставки, чем 3% брутто), откройте малый бизнес, вложитесь в стартап, найдите город/страну, где аренда приносит больше, чем 5%. Комбинируйте вышеперечисленные варианты.Опять таки, я не навязываю свою точку зрения. Это исключительно мой внутренний критерий оценки перегретости/недогретости рынка и тот процент, за который я был бы готов нести определенные риски.