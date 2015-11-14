RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:50

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Откуда вы взяли цифру в 12-15 лет? Потому что сейчас ситуативно такие цифры?
Будет кредитное плечо, будет 20 лет. Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены. Другие факторы их поддерживают, а не деньги инвесторов, покупающих под аренду.

Под какой процент вы готовы вкладывать свои деньги? Если инвестиция в недвижимость будет окупаться, условно, 20+ лет, то, думаю, потенциальные инвесторы найдут более привлекательные варианты. Аналогично, арендаторы не будут стремиться перебираться из съемного жилья в собственное, даже имея необходимую для покупки сумму. Рынок останавливается и корректирует цены: либо растет аренда, либо снижается стоимость покупки. Угадайте: что более вероятно?

Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12463
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Откуда вы взяли цифру в 12-15 лет? Потому что сейчас ситуативно такие цифры?
Будет кредитное плечо, будет 20 лет. Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены. Другие факторы их поддерживают, а не деньги инвесторов, покупающих под аренду.

Под какой процент вы готовы вкладывать свои деньги? Если инвестиция в недвижимость будет окупаться, условно, 20+ лет, то, думаю, потенциальные инвесторы найдут более привлекательные варианты. Аналогично, арендаторы не будут стремиться перебираться из съемного жилья в собственное, даже имея необходимую для покупки сумму. Рынок останавливается и корректирует цены: либо растет аренда, либо снижается стоимость покупки. Угадайте: что более вероятно?

Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)
Их уже нет. Есть только накопительный счёт к карте в долларах, который бесплатно пополнить можно только в пакете ДеЛюкс
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20271
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4476 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:35

  Vlad442 написав: Маленький спрос на аренду элитки, окупаемость там выше, но это не значит, что там не адекватные цены.

Мне просто интересно, по вашему мнению, элитка с каких цифр начинается?
hume
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 27.12.12
Подякував: 322 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:43

  Vlad442 написав:Варианты в студию. Я не вижу.
Еще учтите момент, что недвижимость защищена от инфляции. Точней амортизация недвижимости менее 1% в год, исходя из срока службы 100 с лишним лет (и потом останется участок, то есть стоимость не уйдет в 0). Инфляция доллара 1-2% в год. Получая 3% в год на депо, минус налог, минус инфляция, минус риски банкротства банка/страны (вспомним Сбер СССР), думаешь, что недвижимость, приносящая даже 4-5% годовых это Клондайк.

А риски, связанные с недвижимостью, вы тоже не видите? Обвал цен (вспомните 2008 и 2015 годы), доп. расходы на текущий ремонт и страховку (ну или еще на ремонт соседям, если ваши квартиранты их затопят и сбегут), опять таки налог на доходы (если все "по правильному" делать).
Как иметь 4-5% годовых помимо недвижимости? Вложите деньги в акции крупных международных компаний, положите на гривнедепозит, положите на доллародепозит (думаю, можно найти и чуть повыше ставки, чем 3% брутто), откройте малый бизнес, вложитесь в стартап, найдите город/страну, где аренда приносит больше, чем 5%. Комбинируйте вышеперечисленные варианты.
Опять таки, я не навязываю свою точку зрения. Это исключительно мой внутренний критерий оценки перегретости/недогретости рынка и тот процент, за который я был бы готов нести определенные риски.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 21
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:49

  Gastarbaiter написав:Как иметь 4-5% годовых помимо недвижимости? Вложите деньги в акции крупных международных компаний, положите на гривнедепозит, положите на доллародепозит (думаю, можно найти и чуть повыше ставки, чем 3% брутто), откройте малый бизнес, вложитесь в стартап, найдите город/страну, где аренда приносит больше, чем 5%. Комбинируйте вышеперечисленные варианты.

А вы уже вложились в стартап?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 22.08.16
Подякував: 51 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 850851852853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, chuk_72, Эгоист і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10567 1919775
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 07:23
4e4ensxe
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8131)
13.04.2018 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.