Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Я, как человек, пару раз обжогшийся на недвижке в Украине, теперь вкладываю только в надежные активы.
Это Вы зря так категорично... Хотя в принципе Вы правильно сказали что для начала нужно иметь что вкладывать... Например присмотритесь к ЖК Старокиевский, можно взять аэродром на последних этажах, разделить на 2 или 3 1к и вуаля, профит! Или как вариант Фундуклеевский, там сейчас цена неадекватно низкая. Но увы все инвестиции несут вероятность рисков...
ЗЫ: в битки и акции Теслы входить не рекомендую, в перспективе 100%е попадалово
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Акции как растут, так и падают. Можно купить на пике и влететь. Гривнедепо в долгосроке - ноу коммент. Доллар депо в самых стремных банках приносит меньше аренды. Стартап - ноу коммент. Сдавать в аренду в другой стране слишком хлопотно и в стабильных странах, где много денег и есть ипотека, окупаемость аренды побольше 20 лет.
Недвижимость в Украине тоже как растет, так и падает. Моя квартира, купленная за 34 тыс. в 2014 году теперь, дай Бог, чтобы 20 стоила. Насчет акций: одна известная компания стабильно платит около 5-6% дивидендов. Т.е. в жирные годы создает резерв, а в неудачные годы его использует. Возможно, другие компании тоже практикуют подобное. Конечно, существует риск, но для этого и есть диверсификация. Недвижимость в Украине в долгосроке - ноу коммент. В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.
Gastarbaiter написав:В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.
100%й стартап!
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 кві, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Gastarbaiter написав:Недвижимость в Украине тоже как растет, так и падает. Моя квартира, купленная за 34 тыс. в 2014 году теперь, дай Бог, чтобы 20 стоила. Насчет акций: одна известная компания стабильно платит около 5-6% дивидендов. Т.е. в жирные годы создает резерв, а в неудачные годы его использует. Возможно, другие компании тоже практикуют подобное. Конечно, существует риск, но для этого и есть диверсификация. Недвижимость в Украине в долгосроке - ноу коммент. В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.
Влад выше написал, что недвига как и акции растёт и падает. Кто то продал баксы па 28,50 и откупил па 26. Кто то умудрился грн ещё до лета на депо запердолить в надежде на откуп. Знакомые откупили шикарную однушку на об набережной за 80, запердолили ремонт за 20 и стрегут по 650 ежемесячно (уже вроде больше 2х лет). При этом они вообще далеки от недвиги. Кто то спекулирует новостроями. Трибека вон вообще оптом взял (по такой ценен в польше можно только корову взять, и то вряд ли). Недвижимость в Украине ноу коммент. Захар подтвердит. А так то оно из польши видней, особенно про стартап порадовало
Востаннє редагувалось hume в П'ят 13 кві, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)
Так их, собственно, и нет. Только грн под рекордные 5,7%. Аренда меганевыгодна.))
Банк шикарен. Иногда мне кажется чё проще выбить деньги с арендатора, чем снять деньги. А если, не дай бог, в тебе распознают вип клиента, то все, пипец. Ставки по депо свидетельствуют чё покращення уже наступило и мы в Европе.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
hume написав:Влад выше написал, что недвига как и акции растёт и падает. Кто то продал баксы па 28,50 и откупил па 26. Кто то умудрился грн ещё до лета на депо запердолить в надежде на откуп. Знакомые откупили шикарную однушку на об набережной за 80, запердолили ремонт за 20 и стрегут по 650 ежемесячно (уже вроде больше 2х лет). При этом они вообще далеки от недвиги. Кто то спекулирует новостроями. Трибека вон вообще оптом взял (по такой ценен в польше можно только корову взять, и то вряд ли). Недвижимость в Украине ноу коммент. Захар подтвердит. А так то оно из польши видней, особенно про стартап порадовало
В случае грандиозного шухера недвижимость с собой не увезешь. Доказано десятками знакомых из Донецка. А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей? Или когда эти 20-30% начнут продавать свою недвижимость (если она у них уже есть).
Gastarbaiter написав:А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей?
Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?
ПС Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении
Gastarbaiter написав:А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей?
Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?
ПС Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении
Украина ожидает до 11 ярдов баксофф в текущем году от гастарбайтеров! Гастрики, арбайтен!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский