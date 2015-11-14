RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855856857>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Я, как человек, пару раз обжогшийся на недвижке в Украине, теперь вкладываю только в надежные активы.

Это Вы зря так категорично...
Хотя в принципе Вы правильно сказали что для начала нужно иметь что вкладывать...
Например присмотритесь к ЖК Старокиевский, можно взять аэродром на последних этажах, разделить на 2 или 3 1к и вуаля, профит!
Или как вариант Фундуклеевский, там сейчас цена неадекватно низкая.
Но увы все инвестиции несут вероятность рисков...

ЗЫ: в битки и акции Теслы входить не рекомендую, в перспективе 100%е попадалово 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9488
З нами з: 05.06.13
Подякував: 410 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:24

  Vlad442 написав:Акции как растут, так и падают. Можно купить на пике и влететь.
Гривнедепо в долгосроке - ноу коммент.
Доллар депо в самых стремных банках приносит меньше аренды.
Стартап - ноу коммент.
Сдавать в аренду в другой стране слишком хлопотно и в стабильных странах, где много денег и есть ипотека, окупаемость аренды побольше 20 лет.

Недвижимость в Украине тоже как растет, так и падает. Моя квартира, купленная за 34 тыс. в 2014 году теперь, дай Бог, чтобы 20 стоила. Насчет акций: одна известная компания стабильно платит около 5-6% дивидендов. Т.е. в жирные годы создает резерв, а в неудачные годы его использует. Возможно, другие компании тоже практикуют подобное. Конечно, существует риск, но для этого и есть диверсификация.
Недвижимость в Украине в долгосроке - ноу коммент.
В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.

100%й стартап! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 кві, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9488
З нами з: 05.06.13
Подякував: 410 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:34

  Gastarbaiter написав:Недвижимость в Украине тоже как растет, так и падает. Моя квартира, купленная за 34 тыс. в 2014 году теперь, дай Бог, чтобы 20 стоила. Насчет акций: одна известная компания стабильно платит около 5-6% дивидендов. Т.е. в жирные годы создает резерв, а в неудачные годы его использует. Возможно, другие компании тоже практикуют подобное. Конечно, существует риск, но для этого и есть диверсификация.
Недвижимость в Украине в долгосроке - ноу коммент.
В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.

Влад выше написал, что недвига как и акции растёт и падает. Кто то продал баксы па 28,50 и откупил па 26. Кто то умудрился грн ещё до лета на депо запердолить в надежде на откуп. Знакомые откупили шикарную однушку на об набережной за 80, запердолили ремонт за 20 и стрегут по 650 ежемесячно (уже вроде больше 2х лет). При этом они вообще далеки от недвиги. Кто то спекулирует новостроями. Трибека вон вообще оптом взял (по такой ценен в польше можно только корову взять, и то вряд ли). Недвижимость в Украине ноу коммент. Захар подтвердит. А так то оно из польши видней, особенно про стартап порадовало
Востаннє редагувалось hume в П'ят 13 кві, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 4343
З нами з: 27.12.12
Подякував: 322 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:34

  hume написав:
  Первый написав:Рекомендую доляровый депо Укрсиба:-)

Так их, собственно, и нет. Только грн под рекордные 5,7%.
Аренда меганевыгодна.)) :D


Банк шикарен.
Иногда мне кажется чё проще выбить деньги с арендатора, чем снять деньги. А если, не дай бог, в тебе распознают вип клиента, то все, пипец.
Ставки по депо свидетельствуют чё покращення уже наступило и мы в Европе.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:38

  Vlad442 написав:
  hume написав:Мне просто интересно, по вашему мнению, элитка с каких цифр начинается?

Может я неправильно выразился. Все, что выше среднего сегмента (6-12 тыс за однушку), для меня элитка. В сортах Бизнес, Элит, Премиум не разбираюсь, поэтому и назвал обобщенно элиткой.

В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:45

  hume написав:Влад выше написал, что недвига как и акции растёт и падает. Кто то продал баксы па 28,50 и откупил па 26. Кто то умудрился грн ещё до лета на депо запердолить в надежде на откуп. Знакомые откупили шикарную однушку на об набережной за 80, запердолили ремонт за 20 и стрегут по 650 ежемесячно (уже вроде больше 2х лет). При этом они вообще далеки от недвиги. Кто то спекулирует новостроями. Трибека вон вообще оптом взял (по такой ценен в польше можно только корову взять, и то вряд ли). Недвижимость в Украине ноу коммент. Захар подтвердит. А так то оно из польши видней, особенно про стартап порадовало

В случае грандиозного шухера недвижимость с собой не увезешь. Доказано десятками знакомых из Донецка.
А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей? Или когда эти 20-30% начнут продавать свою недвижимость (если она у них уже есть).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:48

  Gastarbaiter написав:А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей?

Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?

ПС
Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении
hume
 
Повідомлень: 4343
З нами з: 27.12.12
Подякував: 322 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:50

  hume написав:Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?

А в чем эта "второсортность" заключается? Просветите, а? А то мне тут как-то не заметно. Ну разве что на выборах голосовать не могу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:51

  hume написав:
  Gastarbaiter написав:А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей?

Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?

ПС
Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении

Украина ожидает до 11 ярдов баксофф в текущем году от гастарбайтеров!
Гастрики, арбайтен!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9488
З нами з: 05.06.13
Подякував: 410 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 852853854855856857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10567 1919808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 07:23
4e4ensxe
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3501)
13.04.2018 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.