RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856857>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:53

  hume написав:Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении

Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:54

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?

А в чем эта "второсортность" заключается? Просветите, а? А то мне тут как-то не заметно. Ну разве что на выборах голосовать не могу.

да в том чё вы шаритесь на украинских форумах по недвиге. себя уговариваете???
мож как "1сортному поляку" вам на варшавский форум по теме недвиги? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9488
З нами з: 05.06.13
Подякував: 410 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Vlad442
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:57

  Прохожий написав:да в том чё вы шаритесь на украинских форумах по недвиге. себя уговариваете???
мож как "1сортному поляку" вам на варшавский форум по теме недвиги? :mrgreen:

Понятно, не выдержала душа поэта )))
Почему бы мне, как человеку, имеющему недвижимость в Украине, и не пошариться по украинскому форуму по недвиге? Мож я момент ловлю, когда слить повыгоднее?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:01

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:да в том чё вы шаритесь на украинских форумах по недвиге. себя уговариваете???
мож как "1сортному поляку" вам на варшавский форум по теме недвиги? :mrgreen:

Понятно, не выдержала душа поэта )))
Почему бы мне, как человеку, имеющему недвижимость в Украине, и не пошариться по украинскому форуму по недвиге? Мож я момент ловлю, когда слить повыгоднее?

Смотря что: если совкошлак - то чем быстрее, тем лучше.
airmax78
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:В случае грандиозного шухера недвижимость с собой не увезешь. Доказано десятками знакомых из Донецка.
А вот что из Польши точно виднее, так это количество украинцев, которые сюда приехали. И что не все приехали только на пол-года побатрачить. Как вы оцениваете тренды на украинском рынке недвижимости, когда выедет хотя бы 20-30% потенциальных покупателей? Или когда эти 20-30% начнут продавать свою недвижимость (если она у них уже есть).

Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.
В случае шухера другие инструменты просто могут обнулиться, а недвижимость просто упадет в цене.

Как вы оцениваете тренды на КРЖН, когда 80% из этих выехавших начнут возвращаться сюда с деньгами? У меня нет знакомых, уехавших в Польшу, но по слухам у тех, кто уехал, у каждого второго мотивация была заработать на квартиру здесь.
Vlad442
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что в Фундуклевском будет со свечкой недостроенной? Почему ее Укрбуд не забирает?
airmax78
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02

  Gastarbaiter написав:В Польше, например, где сейчас проживаю, у меня на районе ипотека на 20 лет выходит дешевле аренды. Окупаемость по текущим ценам около 12 лет. Потратьте 50 дол. на билеты, откройте счет в местном банке, договоритесь с агентством - и всех делов.


можно 2 вопроса??

1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 25.12.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02

  airmax78 написав:Смотря что: если совкошлак - то чем быстрее, тем лучше.

Но вроде бы как в рост пошло?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:06

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Смотря что: если совкошлак - то чем быстрее, тем лучше.

Но вроде бы как в рост пошло?

Совкошлак? С чего вдруг?
airmax78
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 853854855856857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10567 1919808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 07:23
4e4ensxe
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3501)
13.04.2018 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.