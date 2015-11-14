Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:53
Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:54
да в том чё вы шаритесь на украинских форумах по недвиге. себя уговариваете???
мож как "1сортному поляку" вам на варшавский форум по теме недвиги?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:57
Понятно, не выдержала душа поэта )))
Почему бы мне, как человеку, имеющему недвижимость в Украине, и не пошариться по украинскому форуму по недвиге? Мож я момент ловлю, когда слить повыгоднее?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:01
Смотря что: если совкошлак - то чем быстрее, тем лучше.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.
В случае шухера другие инструменты просто могут обнулиться, а недвижимость просто упадет в цене.
Как вы оцениваете тренды на КРЖН, когда 80% из этих выехавших начнут возвращаться сюда с деньгами? У меня нет знакомых, уехавших в Польшу, но по слухам у тех, кто уехал, у каждого второго мотивация была заработать на квартиру здесь.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что в Фундуклевском будет со свечкой недостроенной? Почему ее Укрбуд не забирает?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02
можно 2 вопроса??
1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:02
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:06
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