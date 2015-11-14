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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:07

  Vlad442 написав:Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.
В случае шухера другие инструменты просто могут обнулиться, а недвижимость просто упадет в цене.

Как вы оцениваете тренды на КРЖН, когда 80% из этих выехавших начнут возвращаться сюда с деньгами? У меня нет знакомых, уехавших в Польшу, но по слухам у тех, кто уехал, у каждого второго мотивация была заработать на квартиру здесь.

Мне не нужно гуглить. Я и так знаю по опыту знакомых. Недавняя продажа за 8 или 10 тыс. там, где цены доходили до 40-45 тыс. перед войной.

А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:09

  airmax78 написав:Совкошлак? С чего вдруг?

Так говорит OLX
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Но вроде бы как в рост пошло?

Тогда нужно докупить?
При инвестиции важно не только выбрать куда вкладывать, но и когда. Нужно покупать, когда рынок на дне. Ни рынок акций, ни зарубежная недвижимость не на дне. Киевской, если не будет форсмажоров в виде полномасштабной войны, некуда ниже падать, поэтому путь только вверх (плюс к отличной рентабельности аренды). Разные сегменты вырастут по-разному. Я продолжаю ванговать, что самый большой рост будет в самом шлаке, который сейчас никому не нужен, а при росте на него найдется свой покупатель, не успевший впрыгнуть в более высокие сегменты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:09

  airmax78 написав:А что в Фундуклевском будет со свечкой недостроенной? Почему ее Укрбуд не забирает?

Ждут Стартапера!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:10

  Жека79 написав:можно 2 вопроса??

1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете

1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.

Эмигрантская бравада. Мысли вернуться есть у всех, кроме тех, кто выехал в молодом возрасте и прожил много лет. Вернутся не все, но некоторая часть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17

  Vlad442 написав:Мысли вернуться есть у всех

Зачем??? Чем Украина лучше Польши? Чистота на улицах и уровень преступности? Может, доступность медицины? Или уровень инфляции?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:можно 2 вопроса??

1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете

1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.


спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?

по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой

пс. трое знакомых вернулись из польши. 2 мужчины и одна женщина. женщина была пол года, мужики по году. сказали нах надо. я, честно говоря, не ожидал. думал они не вернутся
Востаннє редагувалось Жека79 в П'ят 13 кві, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.

Эмигрантская бравада. Мысли вернуться есть у всех, кроме тех, кто выехал в молодом возрасте и прожил много лет. Вернутся не все, но некоторая часть.

Та не, всем пох.

  Vlad442 написав:Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.

Погуглите, сколько в Донецке покупателей.
Востаннє редагувалось Эгоист в П'ят 13 кві, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:19

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:можно 2 вопроса??

1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете

1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.


Вот когда займётесь ипотекой, тогда поговорим. Вас ждёт ещё много 'мгновений чудных'.
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