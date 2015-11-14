Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке. В случае шухера другие инструменты просто могут обнулиться, а недвижимость просто упадет в цене.
Как вы оцениваете тренды на КРЖН, когда 80% из этих выехавших начнут возвращаться сюда с деньгами? У меня нет знакомых, уехавших в Польшу, но по слухам у тех, кто уехал, у каждого второго мотивация была заработать на квартиру здесь.
Мне не нужно гуглить. Я и так знаю по опыту знакомых. Недавняя продажа за 8 или 10 тыс. там, где цены доходили до 40-45 тыс. перед войной.
А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.
Gastarbaiter написав:Но вроде бы как в рост пошло?
Тогда нужно докупить? При инвестиции важно не только выбрать куда вкладывать, но и когда. Нужно покупать, когда рынок на дне. Ни рынок акций, ни зарубежная недвижимость не на дне. Киевской, если не будет форсмажоров в виде полномасштабной войны, некуда ниже падать, поэтому путь только вверх (плюс к отличной рентабельности аренды). Разные сегменты вырастут по-разному. Я продолжаю ванговать, что самый большой рост будет в самом шлаке, который сейчас никому не нужен, а при росте на него найдется свой покупатель, не успевший впрыгнуть в более высокие сегменты.
1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши) 2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
1. Краков 2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.
спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?
по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой
пс. трое знакомых вернулись из польши. 2 мужчины и одна женщина. женщина была пол года, мужики по году. сказали нах надо. я, честно говоря, не ожидал. думал они не вернутся
Востаннє редагувалось Жека79 в П'ят 13 кві, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Gastarbaiter написав:А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.
Эмигрантская бравада. Мысли вернуться есть у всех, кроме тех, кто выехал в молодом возрасте и прожил много лет. Вернутся не все, но некоторая часть.
Та не, всем пох.
Vlad442 написав:Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.
Погуглите, сколько в Донецке покупателей.
Востаннє редагувалось Эгоист в П'ят 13 кві, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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