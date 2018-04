Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:19

Gastarbaiter написав: Жека79 написав: можно 2 вопроса??



1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)

1. Краков

Вот когда займётесь ипотекой, тогда поговорим. Вас ждёт ещё много 'мгновений чудных'. Вот когда займётесь ипотекой, тогда поговорим. Вас ждёт ещё много 'мгновений чудных'.

