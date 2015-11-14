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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:09
Gastarbaiter написав:
Но вроде бы как в рост пошло?
Тогда нужно докупить?
При инвестиции важно не только выбрать куда вкладывать, но и когда. Нужно покупать, когда рынок на дне. Ни рынок акций, ни зарубежная недвижимость не на дне. Киевской, если не будет форсмажоров в виде полномасштабной войны, некуда ниже падать, поэтому путь только вверх (плюс к отличной рентабельности аренды). Разные сегменты вырастут по-разному. Я продолжаю ванговать, что самый большой рост будет в самом шлаке, который сейчас никому не нужен, а при росте на него найдется свой покупатель, не успевший впрыгнуть в более высокие сегменты.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:09
airmax78 написав:
А что в Фундуклевском будет со свечкой недостроенной? Почему ее Укрбуд не забирает?
Ждут Стартапера!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:10
Жека79 написав:
можно 2 вопроса??
1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:12
Gastarbaiter написав:
А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.
Эмигрантская бравада. Мысли вернуться есть у всех, кроме тех, кто выехал в молодом возрасте и прожил много лет. Вернутся не все, но некоторая часть.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17
Vlad442 написав:
Мысли вернуться есть у всех
Зачем??? Чем Украина лучше Польши? Чистота на улицах и уровень преступности? Может, доступность медицины? Или уровень инфляции?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17
Gastarbaiter написав: Жека79 написав:
можно 2 вопроса??
1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.
спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?
по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой
пс. трое знакомых вернулись из польши. 2 мужчины и одна женщина. женщина была пол года, мужики по году. сказали нах надо. я, честно говоря, не ожидал. думал они не вернутся
Востаннє редагувалось Жека79
в П'ят 13 кві, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:17
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
А вы уверены, что все будут возвращаться? У меня вот мыслей о возврате нет. У моих коллег (один сдает свою квартиру в Харькове, другая в Киеве) тоже такие мысли не возникают.
Эмигрантская бравада. Мысли вернуться есть у всех, кроме тех, кто выехал в молодом возрасте и прожил много лет. Вернутся не все, но некоторая часть.
Та не, всем пох.
Vlad442 написав:
Погуглите, сколько стоят квартиры даже в Донецке.
Погуглите, сколько в Донецке покупателей.
Востаннє редагувалось Эгоист
в П'ят 13 кві, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:19
Gastarbaiter написав: Жека79 написав:
можно 2 вопроса??
1. где это окупаемость 12 лет (какой город Польши)
2. вы взяли ипотеку? что то мне кажется что вы арендуете
1. Краков
2. Пока не взял, арендую. Думаю продавать свою недвижимость в Украине и брать ипотеку в Польше.
Вот когда займётесь ипотекой, тогда поговорим. Вас ждёт ещё много 'мгновений чудных'.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:21
hume написав:
Я думаю уже выехало 20-30% побатрачить. А как вам там ощущается людьми второго сорта?
ПС
Еще не слышал не про одного заробитчанина занявшего пост с поляками/немцами в подчинении
Украинские строители тут ощущают себя людьми 6 сорта.
Если квалифицированный строитель за 7-10 лет, в принципе не может накопить на квартиру эконом класса в регионе где он работает, то что то не так с соотношением цена квартиры - ЗП строителя.
Выезд побатрачить, это часто такая форма протеста.
Многие будут возвращаться т.к. там они нужны только в роли более дешевой раб. силы.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:22
Жека79 написав:
спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?
по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой
За однушку в 30 кв.м. плачу 1500 зл. Цены на новострои на районе 5500-6000 зл. за квадрат. Т.е. стоимость стен 180 000 зл. Плюс 20-40 тыс. в ремонт и технику/мебель. Итого 220 тыс. 220/1,5/12=12,2 года.
А что не так с ипотекой? От 10% первый взнос. Ставки 3-5% годовых. Срок кредитования - до пенсионного возраста или 30 лет.
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Gastarbaiter
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