Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?
по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой
За однушку в 30 кв.м. плачу 1500 зл. Цены на новострои на районе 5500-6000 зл. за квадрат. Т.е. стоимость стен 180 000 зл. Плюс 20-40 тыс. в ремонт и технику/мебель. Итого 220 тыс. 220/1,5/12=12,2 года.
А что не так с ипотекой? От 10% первый взнос. Ставки 3-5% годовых. Срок кредитования - до пенсионного возраста или 30 лет.
дайте плиз варианты новостроя в Кракове по 5500-6000 зл за метр.
пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.
11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться... им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...
Востаннє редагувалось Жека79 в П'ят 13 кві, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.
11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться... им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...
Т.е. 650 баксов за однушку на Оболони вас не смутили, а 450 за однушку в Кракове - ахтунг? Ну и давайте быть честными, те, кто едут на заводы, склады, поля на 2200-2600 зл. - им, обычно, работодатель предоставляет жилье типа общаги бесплатно или за небольшую плату (200-400 зл.). Средняя з/п в Польше около 4500 зл. (на руки где-то 3200 - 1 тыс. дол.). Сравните цены на недвижимость и ср. з/п в Украине.
Gastarbaiter написав:] За однушку в 30 кв.м. плачу 1500 зл. Цены на новострои на районе 5500-6000 зл. за квадрат. Т.е. стоимость стен 180 000 зл. Плюс 20-40 тыс. в ремонт и технику/мебель. .
То есть в киевских ценах это выглядит так - Вы снимаете за 11400 грн, в этом районе квадрат стоит 45600, грн, практически как в бизнес классе Печерска, ремонт вы хотите сделать (берём среднее 30 т зл) это где то 230 кгрн, и это с техникой. То есть Украинские врозеточники поехали в Краков, чтоб бесплатно делать ремонт менеджеру среднего звена. Короче, давайте вы нам лучше сообщите, как все прошло.
Жека79 написав:пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.
11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться... им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...
Т.е. 650 баксов за однушку на Оболони вас не смутили, а 450 за однушку в Кракове - ахтунг? Ну и давайте быть честными, те, кто едут на заводы, склады, поля на 2200-2600 зл. - им, обычно, работодатель предоставляет жилье типа общаги бесплатно или за небольшую плату (200-400 зл.). Средняя з/п в Польше около 4500 зл. (на руки где-то 3200 - 1 тыс. дол.). Сравните цены на недвижимость и ср. з/п в Украине.
просто 650 баксов на оболони это точно не 30м2, а минимум 60м2, во вторых это оболонская набережная--как ни крути далеко не самый дешевый район киева. 30м2 которые вы снимали в кракове будет корректно равнять со смарт квартирами комфорт тауна, их сейчас тулят по 7 тыс грн. но никак не с оболонской набережной. ну и про среднюю по польше 3200 на руки--если вам так платят то я за вас рад. но это совсем не средняя)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------