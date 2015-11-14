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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:26

  galadriel написав:Вот когда займётесь ипотекой, тогда поговорим. Вас ждёт ещё много 'мгновений чудных'.

Да что вы все пугаете? Вы факты давайте! Где кому что не дали и почему?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:37

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:спасибо. если честно то по первому пункту не верю, сам очень плотно рассматривал краков думая что то там прикупить и общался со многими знакомыми поляками живущими там--ни каких 12. что то нормальное стоит 85-90 к евро, аредна 450-500 евро максимум--как вы 12 лет посчитали?

по второму вопросу даже не сомневался, спасибо за честность. когда прийдете за ипотекой реальность окажется немного другой

За однушку в 30 кв.м. плачу 1500 зл. Цены на новострои на районе 5500-6000 зл. за квадрат. Т.е. стоимость стен 180 000 зл. Плюс 20-40 тыс. в ремонт и технику/мебель. Итого 220 тыс. 220/1,5/12=12,2 года.

А что не так с ипотекой? От 10% первый взнос. Ставки 3-5% годовых. Срок кредитования - до пенсионного возраста или 30 лет.


дайте плиз варианты новостроя в Кракове по 5500-6000 зл за метр.

пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.

11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться...
им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...
Востаннє редагувалось Жека79 в П'ят 13 кві, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:42

  Жека79 написав:дайте плиз варианты новостроя в Кракове по 5500-6000 зл за метр.

Вас что, в Гугле забанили?
https://tabelaofert.pl/nowe-mieszkania/krakow
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:50

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:дайте плиз варианты новостроя в Кракове по 5500-6000 зл за метр.

Вас что, в Гугле забанили?
https://tabelaofert.pl/nowe-mieszkania/krakow


я вас просил вариант однухи за 5500-6000 злотых. вы сами ссылки свои открывали??
я открыл первое что вы прислали....

36,04 m² 1 2 7 301 zł 263 128 zł Negocjuj cenę wolne zobacz
36,35 m² 1 1 7 056 zł 256 486 zł Negocjuj cenę wolne zobacz
36,50 m² 1 parter 6 650 zł 242 725 zł Negocjuj cenę wolne zobacz

где цены 5500-6000??? я вижу цену на неликвидный партер--это наш первый этаж 6650....второй этаж уже больше 7, третий 7300.....

вобщем, я вас понял
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:55

  Жека79 написав:пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.

11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться...
им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...

Т.е. 650 баксов за однушку на Оболони вас не смутили, а 450 за однушку в Кракове - ахтунг?
Ну и давайте быть честными, те, кто едут на заводы, склады, поля на 2200-2600 зл. - им, обычно, работодатель предоставляет жилье типа общаги бесплатно или за небольшую плату (200-400 зл.).
Средняя з/п в Польше около 4500 зл. (на руки где-то 3200 - 1 тыс. дол.). Сравните цены на недвижимость и ср. з/п в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:56

  Gastarbaiter написав:]
За однушку в 30 кв.м. плачу 1500 зл. Цены на новострои на районе 5500-6000 зл. за квадрат. Т.е. стоимость стен 180 000 зл. Плюс 20-40 тыс. в ремонт и технику/мебель. .

То есть в киевских ценах это выглядит так - Вы снимаете за 11400 грн, в этом районе квадрат стоит 45600, грн, практически как в бизнес классе Печерска, ремонт вы хотите сделать (берём среднее 30 т зл) это где то 230 кгрн, и это с техникой. То есть Украинские врозеточники поехали в Краков, чтоб бесплатно делать ремонт менеджеру среднего звена. Короче, давайте вы нам лучше сообщите, как все прошло.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:59

  Жека79 написав:где цены 5500-6000??? я вижу цену на неликвидный партер--это наш первый этаж 6650....второй этаж уже больше 7, третий 7300.....

вобщем, я вас понял

Открыл первое попавшееся.
https://tabelaofert.pl/osiedle-harmonia ... z,i5998571
Ну и что вам не так? В общем, я вас тоже понял.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:01

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:как это возможно? ведь все знают, шо средняя з/п в стране - 300$

Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения :mrgreen:


есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте :mrgreen:
статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке
продолжайте разжевывать

И чего я буду с борзыми с 90-х делиться ценной информацией? :D Если человек с первого раза не догоняет - какой смысл его лечить?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:02

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:пс. однушка 30м2--1500 злотых. это с чинжем или без? в любом случае 1500\3.38 курс злотого на сегодня=443 бакса*26грн=11.540 грн.

11.540 грн стоит 30 метровая конура!!!! а если 1500 злотых это без комунали, то вообще ахтунг! надо накидывать еще злотых 300 минимум--итого ценник 30 метровой клетки будет овер 12.500......я ,кажется, только сейчас начал понимать почему народ начал возвращаться...
им платили 2200-2600 злотых....отдавать по полторухе за конуру и что остается....нах такие заработки...

Т.е. 650 баксов за однушку на Оболони вас не смутили, а 450 за однушку в Кракове - ахтунг?
Ну и давайте быть честными, те, кто едут на заводы, склады, поля на 2200-2600 зл. - им, обычно, работодатель предоставляет жилье типа общаги бесплатно или за небольшую плату (200-400 зл.).
Средняя з/п в Польше около 4500 зл. (на руки где-то 3200 - 1 тыс. дол.). Сравните цены на недвижимость и ср. з/п в Украине.


просто 650 баксов на оболони это точно не 30м2, а минимум 60м2, во вторых это оболонская набережная--как ни крути далеко не самый дешевый район киева. 30м2 которые вы снимали в кракове будет корректно равнять со смарт квартирами комфорт тауна, их сейчас тулят по 7 тыс грн. но никак не с оболонской набережной. ну и про среднюю по польше 3200 на руки--если вам так платят то я за вас рад. но это совсем не средняя)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:03

  hume написав:Короче, давайте вы нам лучше сообщите, как все прошло.

ОК, сообщу
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