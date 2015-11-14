Жека79 написав:

просто 650 баксов на оболони это точно не 30м2, а минимум 60м2, во вторых это оболонская набережная--как ни крути далеко не самый дешевый район киева. 30м2 которые вы снимали в кракове будет корректно равнять со смарт квартирами комфорт тауна, их сейчас тулят по 7 тыс грн. но никак не с оболонской набережной. ну и про среднюю по польше 3200 на руки--если вам так платят то я за вас рад. но это совсем не средняя)))