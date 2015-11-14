Додано: Суб 14 кві, 2018 00:12

по заробитчанам(Гастарбайтер, кстати, типичный айтишник в вакууме):

возвращаются не только лишь все, особенно когда зубы или чего другое реально подлечить нужно...



по ПОХу:

ароматы Бортничей и Энергии сильно преувеличены:

так как воняла Энергия в 90-х уже давно такого нет, от слова совсем. Хотя это и бывало очень редко,но ни с чем не сравнимое амбре)

с Бортничами стало похуже, хотя года до 2005 вообще ничего такого не было, но должны ж когда-то деньги от японцев порешать эту проблему, может когда сумма до ярда дотянет))

Если серьезно, духман конечно имеется, но может раз в 10 дней и на уровне земли один расклад, на высоте - в зависимости от удаленности.



Жил как-то около полутора лет почти возле Энергии, крайние дома из "старых", 11-й этаж, никаких запахов не было никогда. Потом еще столько же уже рядом с теперишними Крушами, 9-й этаж - запахов не было никогда.



Гораздо страшнее выглядят паркопокалипсис в районе Драгоманова, Урловской и вскоре Патриотики.



по ценам:

промониторил немного предложения на "частный сектор" - вообще не понимаю логики покупки квартир в элитных многоэтажках, когда при ценах от 1500$/m2 есть более чем достаточно предложений коттеджей в черте города, так там еще и какой-никакой участок имеется.

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