Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:просто 650 баксов на оболони это точно не 30м2, а минимум 60м2, во вторых это оболонская набережная--как ни крути далеко не самый дешевый район киева. 30м2 которые вы снимали в кракове будет корректно равнять со смарт квартирами комфорт тауна, их сейчас тулят по 7 тыс грн. но никак не с оболонской набережной. ну и про среднюю по польше 3200 на руки--если вам так платят то я за вас рад. но это совсем не средняя)))
У меня тоже район не самый дешевый. Можно и ниже найти. А насчет средней зарплаты - так Управление статистики вам в помощь. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4457,64 zł http://krakow.stat.gov.pl/ И, если что, то мне платят намного больше средней з/п.
ну я как бы немного знаю краков. если вас реально интересует что не так--я вам отвечу--локация. потому что вот это по вашей ссылке это аналог ирпеня или вишневого в киеве, потому и такая цена. край географии. двиньтесь чуть ближе к инфраструктуре и ценник будет 7 тыс, а ближе к центру под 8 тыс злотых. или если вы киевский то знаете такой район в киеве как виноградарь--вот локация вашего объекта в кракове--очень похожа
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:ну я как бы немного знаю краков. если вас реально интересует что не так--я вам отвечу--локация. потому что вот это по вашей ссылке это аналог ирпеня или вишневого в киеве, потому и такая цена. край географии. двиньтесь чуть ближе к инфраструктуре и ценник будет 7 тыс, а ближе к центру под 8 тыс злотых. или если вы киевский то знаете такой район в киеве как виноградарь--вот локация вашего объекта в кракове--очень похожа
Вы таки плохо знаете Краков. Потому что эта локация находится всего в паре-тройке километров от Червоных Маков. Что такое сегодня Червоне Маки вам, как человеку знающему Краков, надеюсь, не нужно объяснять?
Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот. Ипотеку взять можно, но минусы - конские комиссии банка и риэлторов, ограничения в досрочном погашении + ограничения или комиссии для нерезидентов. За аренду риэлторы берут 100%.
P.S. Платёж по ипотеке равен аренде если покупать в ипенях.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 13 кві, 2018 23:35, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Жека79 написав:ну я как бы немного знаю краков. если вас реально интересует что не так--я вам отвечу--локация. потому что вот это по вашей ссылке это аналог ирпеня или вишневого в киеве, потому и такая цена. край географии. двиньтесь чуть ближе к инфраструктуре и ценник будет 7 тыс, а ближе к центру под 8 тыс злотых. или если вы киевский то знаете такой район в киеве как виноградарь--вот локация вашего объекта в кракове--очень похожа
Вы таки плохо знаете Краков. Потому что эта локация находится всего в паре-тройке километров от Червоных Маков. Что такое сегодня Червоне Маки вам, как человеку знающему Краков, надеюсь, не нужно объяснять?
нет, не нужно. ключевое как раз в ,,всего в паре-тройке километров ,,
спутниковая гугл карта дает отличное понимание о локации\инфрастуктуре и подъездным путям. оранж сити от Уну тоже находится в ,,паре-тройке километров,, от цивилизации, но почему то является самым дешевым предложением в Киеве. ваш объект по странному совпадению расположен так же, и тоже я почти уверен является самым дешевым в кракове только изза локации. вобщем, как говорится каждому свое.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
galadriel написав:Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот. Ипотеку взять можно, но минусы - конские комиссии банка и риэлторов, ограничения в досрочном погашении + ограничения или комиссии для нерезидентов. За аренду риэлторы берут 100%.
P.S. Платёж по ипотеке равен аренде если покупать в ипенях.
Не угадали. Не программер. Риэлторы не нужны, если брать от застройщика. Каких-то особых ограничений для нерезидентов не заметил. Условия приводил выше. Понятно, что если вы находитесь по полугодовой визе, то вам никакую ипотеку не дадут. Получили разрешение на временное проживание - и вперед. За аренду риэлторы берут по разному. В моем случае это было примерно 65% от месячного платежа. С отсрочкой до первой зарплаты.
Жека79 написав:нет, не нужно. ключевое как раз в ,,всего в паре-тройке километров ,,
спутниковая гугл карта дает отличное понимание о локации\инфрастуктуре и подъездным путям. оранж сити от Уну тоже находится в ,,паре-тройке километров,, от цивилизации, но почему то является самым дешевым предложением в Киеве. ваш объект по странному совпадению расположен так же, и тоже я почти уверен является самым дешевым в кракове только изза локации. вобщем, как говорится каждому свое.
За какое время вы доедете из Оранж Сити на работу на велике? Из приведенной мной локации это можно сделать за 15-20 минут.
Жека79 написав:нет, не нужно. ключевое как раз в ,,всего в паре-тройке километров ,,
спутниковая гугл карта дает отличное понимание о локации\инфрастуктуре и подъездным путям. оранж сити от Уну тоже находится в ,,паре-тройке километров,, от цивилизации, но почему то является самым дешевым предложением в Киеве. ваш объект по странному совпадению расположен так же, и тоже я почти уверен является самым дешевым в кракове только изза локации. вобщем, как говорится каждому свое.
За какое время вы доедете из Оранж Сити на работу на велике? Из приведенной мной локации это можно сделать за 15-20 минут.
это вы так говорите потому что работаете где то рядом. и адекватно понимаете что дорог там еще нету и на машине ж0па, поэтому самое быстрое на велике.
а если рабочая локация поменяется? а зимой? а если будете работать где то в районе прадник бялый? сколько тогда будете тратить на дорогу и на чем?
вобщем велосипед никто не изобрел-цена исключительно изза локации. если вам она подходит-вам повезло, но покупать в таком месте под аренду я бы не стал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:это вы так говорите потому что работаете где то рядом. и адекватно понимаете что дорог там еще нету и на машине ж0па, поэтому самое быстрое на велике.
а если рабочая локация поменяется? а зимой? а если будете работать где то в районе прадник бялый? сколько тогда будете тратить на дорогу и на чем?
вобщем велосипед никто не изобрел-цена исключительно изза локации. если вам она подходит-вам повезло, но покупать в таком месте под аренду я бы не стал.
Честно скажу: в месте строительства не был и о состоянии дорог не в курсе. Но из того, что видел, могу сделать вывод, что с дорогами проблем нет. Могу посмотреть варианты доезда общественным транспортом, но лень. Ну и вижу, что таки нужно пояснить: что такое Червоне Маки. Это концентрация офисов международных компаний с одними из самых высоких зарплат в городе. Для человека, работаюшего в этом районе, проживание в 2-3 км является вполне себе хорошим вариантом. Работа может поменяться и в Киеве. И вместо Лыбидской придется ездить на Левобережку или Святошин. И что?
по заробитчанам(Гастарбайтер, кстати, типичный айтишник в вакууме): возвращаются не только лишь все, особенно когда зубы или чего другое реально подлечить нужно...
по ПОХу: ароматы Бортничей и Энергии сильно преувеличены: так как воняла Энергия в 90-х уже давно такого нет, от слова совсем. Хотя это и бывало очень редко,но ни с чем не сравнимое амбре) с Бортничами стало похуже, хотя года до 2005 вообще ничего такого не было, но должны ж когда-то деньги от японцев порешать эту проблему, может когда сумма до ярда дотянет)) Если серьезно, духман конечно имеется, но может раз в 10 дней и на уровне земли один расклад, на высоте - в зависимости от удаленности.
Жил как-то около полутора лет почти возле Энергии, крайние дома из "старых", 11-й этаж, никаких запахов не было никогда. Потом еще столько же уже рядом с теперишними Крушами, 9-й этаж - запахов не было никогда.
Гораздо страшнее выглядят паркопокалипсис в районе Драгоманова, Урловской и вскоре Патриотики.
по ценам: промониторил немного предложения на "частный сектор" - вообще не понимаю логики покупки квартир в элитных многоэтажках, когда при ценах от 1500$/m2 есть более чем достаточно предложений коттеджей в черте города, так там еще и какой-никакой участок имеется.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)