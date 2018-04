Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:33

Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот. Ипотеку взять можно, но минусы - конские комиссии банка и риэлторов, ограничения в досрочном погашении + ограничения или комиссии для нерезидентов.

За аренду риэлторы берут 100%.



P.S. Платёж по ипотеке равен аренде если покупать в ипенях.

