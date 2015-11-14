Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.