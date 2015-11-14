RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 01:14

  Vlad442 написав:
  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.


Это так сходу за минуту нашел, так что уважаемый отстали вы, причем конкретно : ) Вы пишите про хотелки, а не про цены за которые квартиры реально продаются. Хотеть можно и 40000 за однокомнатный хрущ, и кстати такие объявления тоже есть. Я ещё не рассматривал малогабаритки и квартиры-студии. Недвига валится снежным комом, и это только самое начало. Народ массово выезжает сливая свой бетон, а у оставшихся тупо нет денег.
https://premier.ua/adv-11678196.aspx
https://premier.ua/adv-11514886.aspx
https://premier.ua/adv-11490888.aspx
https://premier.ua/adv-11461469.aspx
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 04:28

  Вовка-тренер написав:
  Vlad442 написав:
  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.


Это так сходу за минуту нашел, так что уважаемый отстали вы, причем конкретно : ) Вы пишите про хотелки, а не про цены за которые квартиры реально продаются. Хотеть можно и 40000 за однокомнатный хрущ, и кстати такие объявления тоже есть. Я ещё не рассматривал малогабаритки и квартиры-студии. Недвига валится снежным комом, и это только самое начало. Народ массово выезжает сливая свой бетон, а у оставшихся тупо нет денег.
https://premier.ua/adv-11678196.aspx
https://premier.ua/adv-11514886.aspx
https://premier.ua/adv-11490888.aspx
https://premier.ua/adv-11461469.aspx

Влад442 - киівський ріелтор, і у нього завжди дорожай!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18639
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 856857858859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10568 1919901
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 кві, 2018 04:26
Frant
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3505)
14.04.2018 03:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.