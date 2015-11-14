Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
BIGor написав:Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения
есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке продолжайте разжевывать [/quote] И чего я буду с борзыми с 90-х делиться ценной информацией? Если человек с первого раза не догоняет - какой смысл его лечить?[/quote]
о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок вбок слив засчитан, продолжайте жевать
зы: а кто вас так напугал в 90х, шо вы до сих пор рефлексируете? столько лет прошло...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.