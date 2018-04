Додано: Суб 14 кві, 2018 07:51

Gastarbaiter написав: Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует. Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.



+ зарплата много выше средней + Краков. Если это не IT компания, то что тогда? Явно не международная дупомойная корпорация. + зарплата много выше средней + Краков. Если это не IT компания, то что тогда? Явно не международная дупомойная корпорация.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.