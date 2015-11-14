Додано: Суб 14 кві, 2018 08:04

Гастарбайтер.

В растішек і свідків паукращень коротка пам'ять. Минулих два роки я їм розписував ціни та розклади як оренди так і купівлі нерухомості в Польщі.

Сестра зняла минулого року 2к за 1200 злотих (при курсі Па4+ злотий ща $) в танхаусі не іпенях Кракова (30 хв. міським транспортом до історичного центра).

Сестра, її 3 дорослих дітей (16,18,20р.) її "новий" чоловік з України вертатися не збираються.





- Кра, Вро, 5%; Вава 3% рентабельність оренди 3%. Щецин, Катовіци 7..8%.

Вава, Вро, Кра - міста де населення не зменшується (житло не дешває, або навіть, росте в ціні). Решта депресують.

Ціни в містах крім Вави, Вро, Кра - досить помірні на житло. Чинш (квартплата)і комуналка вна Україні уже доганяють польскі ціни.

В мене орнда кавалірки в Ченстохові була 450 злотих. 55 чинш + 40..90 е.е. (мав електро обігрів). У Щецині орендував кімнату за 500 + 50 (+ 100 зимою).



На життя йшло 300 злотих + до 100 на проїзд (міський транспорт + потягом вна Україну).

Ітого витрати 900 злотих літом і 950 злотих зимою (в Щецині 950...1000).

Ціна самої м2 в Щецині 3..4К злотих, в Ченстохові 2..3К злотих, можна було купити за 36 Кзлотих (тоді це було 9Куе) кавалірку з пічним опаленням на 40м2 з госпораською будовою в дворі тіпа сарай 9м2). В Щецині кавалірки починалися від 80Кзлотих.

Щоб взяти іпотеку (4..5%) достатньо довідку про доходи за 6міс. та безсрочний контракт.

Була державна програма іпотеки "метри для млодєжі" (ще менші %).



Ті що працють не на полях/фабриках, як правило мало хто знімає житло щоб жити собі окремо. У низ житло класа общага-"хостел". Дупомої живуть "задармо".

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.