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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 01:14

  Vlad442 написав:
  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.


Это так сходу за минуту нашел, так что уважаемый отстали вы, причем конкретно : ) Вы пишите про хотелки, а не про цены за которые квартиры реально продаются. Хотеть можно и 40000 за однокомнатный хрущ, и кстати такие объявления тоже есть. Я ещё не рассматривал малогабаритки и квартиры-студии. Недвига валится снежным комом, и это только самое начало. Народ массово выезжает сливая свой бетон, а у оставшихся тупо нет денег.
https://premier.ua/adv-11678196.aspx
https://premier.ua/adv-11514886.aspx
https://premier.ua/adv-11490888.aspx
https://premier.ua/adv-11461469.aspx
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 04:28

  Вовка-тренер написав:
  Vlad442 написав:
  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.


Это так сходу за минуту нашел, так что уважаемый отстали вы, причем конкретно : ) Вы пишите про хотелки, а не про цены за которые квартиры реально продаются. Хотеть можно и 40000 за однокомнатный хрущ, и кстати такие объявления тоже есть. Я ещё не рассматривал малогабаритки и квартиры-студии. Недвига валится снежным комом, и это только самое начало. Народ массово выезжает сливая свой бетон, а у оставшихся тупо нет денег.
https://premier.ua/adv-11678196.aspx
https://premier.ua/adv-11514886.aspx
https://premier.ua/adv-11490888.aspx
https://premier.ua/adv-11461469.aspx

Влад442 - киівський ріелтор, і у нього завжди дорожай!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 05:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения


есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте
статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке
продолжайте разжевывать
[/quote]
И чего я буду с борзыми с 90-х делиться ценной информацией? Если человек с первого раза не догоняет - какой смысл его лечить?[/quote]


о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок в сторону
слив засчитан, продолжайте жевать

зы: а кто вас так напугал в 90х, шо вы до сих пор так болезненно рефлексируете? столько лет прошло...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 07:51

  Gastarbaiter написав:Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.


+ зарплата много выше средней + Краков. Если это не IT компания, то что тогда? Явно не международная дупомойная корпорация.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:04

Гастарбайтер.
В растішек і свідків паукращень коротка пам'ять. Минулих два роки я їм розписував ціни та розклади як оренди так і купівлі нерухомості в Польщі.
Сестра зняла минулого року 2к за 1200 злотих (при курсі Па4+ злотий ща $) в танхаусі не іпенях Кракова (30 хв. міським транспортом до історичного центра).
Сестра, її 3 дорослих дітей (16,18,20р.) її "новий" чоловік з України вертатися не збираються.


- Кра, Вро, 5%; Вава 3% рентабельність оренди 3%. Щецин, Катовіци 7..8%.
Вава, Вро, Кра - міста де населення не зменшується (житло не дешває, або навіть, росте в ціні). Решта депресують.
Ціни в містах крім Вави, Вро, Кра - досить помірні на житло. Чинш (квартплата)і комуналка вна Україні уже доганяють польскі ціни.
В мене орнда кавалірки в Ченстохові була 450 злотих. 55 чинш + 40..90 е.е. (мав електро обігрів). У Щецині орендував кімнату за 500 + 50 (+ 100 зимою).

На життя йшло 300 злотих + до 100 на проїзд (міський транспорт + потягом вна Україну).
Ітого витрати 900 злотих літом і 950 злотих зимою (в Щецині 950...1000).
Ціна самої м2 в Щецині 3..4К злотих, в Ченстохові 2..3К злотих, можна було купити за 36 Кзлотих (тоді це було 9Куе) кавалірку з пічним опаленням на 40м2 з госпораською будовою в дворі тіпа сарай 9м2). В Щецині кавалірки починалися від 80Кзлотих.
Щоб взяти іпотеку (4..5%) достатньо довідку про доходи за 6міс. та безсрочний контракт.
Була державна програма іпотеки "метри для млодєжі" (ще менші %).

Ті що працють не на полях/фабриках, як правило мало хто знімає житло щоб жити собі окремо. У низ житло класа общага-"хостел". Дупомої живуть "задармо".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок в сторону

Хамло из 90-х обзывает других хамами...цирк :D . Все пруфы уже были, если у тебя память коротка, то это твои проблемы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:32

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок в сторону

Хамло из 90-х обзывает других хамами...цирк :D . Все пруфы уже были, если у тебя память коротка, то это твои проблемы.


ну точно захар)
хамство и ссылки на мифическую матчасть
так сколько стоит аренда метра островка в ведущих трц, иксперд? не надо пруфов - скажите просто цифру)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:46

  Вовка-тренер написав:
  Vlad442 написав:
  Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )

Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.

6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.


Это так сходу за минуту нашел, так что уважаемый отстали вы, причем конкретно : ) Вы пишите про хотелки, а не про цены за которые квартиры реально продаются. Хотеть можно и 40000 за однокомнатный хрущ, и кстати такие объявления тоже есть. Я ещё не рассматривал малогабаритки и квартиры-студии. Недвига валится снежным комом, и это только самое начало. Народ массово выезжает сливая свой бетон, а у оставшихся тупо нет денег.
https://premier.ua/adv-11678196.aspx
https://premier.ua/adv-11514886.aspx
https://premier.ua/adv-11490888.aspx
https://premier.ua/adv-11461469.aspx

Открыл первую же ссылку, погуглил телефон - риелтор. Дальше открывать не стал.
Для информации. Есть такое понятие как заманухи/торпеды/болванки. В дешевых вариантах в рекламе их 99-100%. Если бы вы реально звонили, смотрели, вы бы понимали, что это такое.
Цена ОТ 14 это даже не равно 14. И это самое дно, где вы жить бы не захотели. Однушки в Харькове в нормальных спальниках от 18 до 30. Более 90% вариантов находятся в диапазоне 20-25 тыс.
Vlad442
 
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