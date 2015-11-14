Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
BIGor написав:Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения
есть сведения о стоимости метра "островков", скажем в оушене, разжевыватель? просим, просим - озвучьте статью вообще то не мешало бы прочесть целиком, но то таке продолжайте разжевывать [/quote] И чего я буду с борзыми с 90-х делиться ценной информацией? Если человек с первого раза не догоняет - какой смысл его лечить?[/quote]
о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок в сторону слив засчитан, продолжайте жевать
зы: а кто вас так напугал в 90х, шо вы до сих пор так болезненно рефлексируете? столько лет прошло...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Gastarbaiter написав:Ну у меня в компании есть менеджеры из Украины. Главные менеджеры вообще индусы (компания не индийская, если что). Есть менеджеры из других стран. Если вы о чем-то не слышали - это не значит, что этого не существует.
+ зарплата много выше средней + Краков. Если это не IT компания, то что тогда? Явно не международная дупомойная корпорация.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Гастарбайтер. В растішек і свідків паукращень коротка пам'ять. Минулих два роки я їм розписував ціни та розклади як оренди так і купівлі нерухомості в Польщі. Сестра зняла минулого року 2к за 1200 злотих (при курсі Па4+ злотий ща $) в танхаусі не іпенях Кракова (30 хв. міським транспортом до історичного центра). Сестра, її 3 дорослих дітей (16,18,20р.) її "новий" чоловік з України вертатися не збираються.
- Кра, Вро, 5%; Вава 3% рентабельність оренди 3%. Щецин, Катовіци 7..8%. Вава, Вро, Кра - міста де населення не зменшується (житло не дешває, або навіть, росте в ціні). Решта депресують. Ціни в містах крім Вави, Вро, Кра - досить помірні на житло. Чинш (квартплата)і комуналка вна Україні уже доганяють польскі ціни. В мене орнда кавалірки в Ченстохові була 450 злотих. 55 чинш + 40..90 е.е. (мав електро обігрів). У Щецині орендував кімнату за 500 + 50 (+ 100 зимою).
На життя йшло 300 злотих + до 100 на проїзд (міський транспорт + потягом вна Україну). Ітого витрати 900 злотих літом і 950 злотих зимою (в Щецині 950...1000). Ціна самої м2 в Щецині 3..4К злотих, в Ченстохові 2..3К злотих, можна було купити за 36 Кзлотих (тоді це було 9Куе) кавалірку з пічним опаленням на 40м2 з госпораською будовою в дворі тіпа сарай 9м2). В Щецині кавалірки починалися від 80Кзлотих. Щоб взяти іпотеку (4..5%) достатньо довідку про доходи за 6міс. та безсрочний контракт. Була державна програма іпотеки "метри для млодєжі" (ще менші %).
Ті що працють не на полях/фабриках, як правило мало хто знімає житло щоб жити собі окремо. У низ житло класа общага-"хостел". Дупомої живуть "задармо".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вовка-тренер написав:В Харькове например однокомнатные хрущи в отдалённых районах стоят сейчас минимум 8-10 тысяч баксов, так получается, всё что немного лучше- это уже элитка : )
Вы далеки от реальных цен. 8-10 это цена гостинки либо в неплохом месте, либо в неплохом состоянии, но не одновременно. В Харькове убитые хрущи в отдаленных районах на крайних этажах начинаются от 14-15.
6-12 тыс это была не стоимость квартиры, а стоимость аренды в месяц.
Открыл первую же ссылку, погуглил телефон - риелтор. Дальше открывать не стал. Для информации. Есть такое понятие как заманухи/торпеды/болванки. В дешевых вариантах в рекламе их 99-100%. Если бы вы реально звонили, смотрели, вы бы понимали, что это такое. Цена ОТ 14 это даже не равно 14. И это самое дно, где вы жить бы не захотели. Однушки в Харькове в нормальных спальниках от 18 до 30. Более 90% вариантов находятся в диапазоне 20-25 тыс.