Додано: Суб 14 кві, 2018 10:40

BIGor написав: kingkongovets

Ну если ты не можешь глянуть предыдущие мои сообщения, то кто тебе доктор? Нормальные люди все увидели и прочитали, только ты тут днями сидишь и не можешь сообщение найти. Ну если ты не можешь глянуть предыдущие мои сообщения, то кто тебе доктор? Нормальные люди все увидели и прочитали, только ты тут днями сидишь и не можешь сообщение найти.



зачем этот лишний текст? зачем эти жалобные аппеляции к "нормальным людям"?

вы утверждали, шо в приведенной мной статье по ссылке

http://uainfo.org/blognews/1523618486-k ... hniy-.html

выводы сделаны лишь на основе 1% всех помещений, вот ваш пост:

"Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения "



я в который раз , игнорируя ваше постоянное хамство и провокации, предлагаю вам назвать цены аренды этих "островков", вы же в ответ хамите и отсылаете на какой то свой пост, ссылку на который сами не можете привести

так я упрощаю вам задачу - просто озвучьте цены, по которым сдаются искомые "островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы" - и продолжим дискуссию зачем этот лишний текст? зачем эти жалобные аппеляции к "нормальным людям"?вы утверждали, шо в приведенной мной статье по ссылкевыводы сделаны лишь на основе 1% всех помещений, вот ваш пост:"Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключенияя в который раз , игнорируя ваше постоянное хамство и провокации, предлагаю вам назвать цены аренды этих "островков", вы же в ответ хамите и отсылаете на какой то свой пост, ссылку на который сами не можете привеститак я упрощаю вам задачу - просто озвучьте цены, по которым сдаются искомые "островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы" - и продолжим дискуссию

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.