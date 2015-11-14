зачем этот лишний текст? зачем эти жалобные аппеляции к "нормальным людям"?
вы утверждали, шо в приведенной мной статье по ссылке
выводы сделаны лишь на основе 1% всех помещений, вот ваш пост:
"Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения "
я в который раз , игнорируя ваше постоянное хамство и провокации, предлагаю вам назвать цены аренды этих "островков", вы же в ответ хамите и отсылаете на какой то свой пост, ссылку на который сами не можете привести
так я упрощаю вам задачу - просто озвучьте цены, по которым сдаются искомые "островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы" - и продолжим дискуссию