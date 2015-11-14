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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:40

  BIGor написав:kingkongovets
Ну если ты не можешь глянуть предыдущие мои сообщения, то кто тебе доктор? Нормальные люди все увидели и прочитали, только ты тут днями сидишь и не можешь сообщение найти.


зачем этот лишний текст? зачем эти жалобные аппеляции к "нормальным людям"?
вы утверждали, шо в приведенной мной статье по ссылке
http://uainfo.org/blognews/1523618486-k ... hniy-.html
выводы сделаны лишь на основе 1% всех помещений, вот ваш пост:
"Уже разжёвывали, островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы. Выборка в 1% от всех помещений ТЦ. И на основе этих 1% делаются какие-то умозаключения :mrgreen:"

я в который раз , игнорируя ваше постоянное хамство и провокации, предлагаю вам назвать цены аренды этих "островков", вы же в ответ хамите и отсылаете на какой то свой пост, ссылку на который сами не можете привести
так я упрощаю вам задачу - просто озвучьте цены, по которым сдаются искомые "островки 2-3 метра на проходняке и пару мест около входной группы" - и продолжим дискуссию
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:48

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:о, еще один захар - вначале снисходительно и обтекаемо «это уже разжевывалось», а на просьбу уточнить с конкретными цифрами - хамство и прыжок в сторону

Хамло из 90-х обзывает других хамами...цирк :D . Все пруфы уже были, если у тебя память коротка, то это твои проблемы.


Да, К-ц сам такой - "на просьбу уточнить с цифрами отвечает хамством", и что самое смешное - других в этом упрекает.

К-ц сказал, что по его статистике за 2017 его арендная прибыль составила 70% от 2013 года в дол (в 2016 было 50%), правда во многом - за счет снижения земельного налога с 3% до 1%.

На вопрос: какова доля земельного налога и/или какова роль земельного налога в этом повышении прибыльности ответил хамством. Еще и наябедничал.
Tribeca
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