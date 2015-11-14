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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:53

На рынке недвижимости затишье.


Хлопці, на дворі весна! Харош хнюпитись, на дворі харашо — пташки, жито, квіточки, дівчата в коротких спідницях, шо хочеш, те й роби, всіх, куди хочеш, туди і посилай! :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:18

  Corpocrator написав:промониторил немного предложения на "частный сектор" - вообще не понимаю логики покупки квартир в элитных многоэтажках, когда при ценах от 1500$/m2 есть более чем достаточно предложений коттеджей в черте города, так там еще и какой-никакой участок имеется.

логика в том, что не приходится тратить по 1-2 часа на пробки.
lensky
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:19

  Tribeca написав:К-ц сам такой - "на просьбу уточнить с цифрами отвечает хамством", и что самое смешное - других в этом упрекает.

К-ц сказал, что по его статистике за 2017 его арендная прибыль составила 70% от 2013 года в дол (в 2016 было 50%), правда во многом - за счет снижения земельного налога с 3% до 1%.

На вопрос: какова доля земельного налога и/или какова роль земельного налога в этом повышении прибыльности ответил хамством. Еще и наябедничал.


во-первых я не ябедничал
во-вторых на ваш ламерский вопрос и я и первый вполне корректно посоветовали для начала понять шо такое земельный налог и шо является его налогооблагаемой базой
в-третьих я не писал "во многом", я написал "в том числе и..." - специально отмотал назад и перечитал свой пост
как он повлиял на прибыль? в 2016ом после получения уведомлений из налоговой с увеличенной (номинально втрое, но в связи с тем шо увеличилась и сама оценочная стоимость земли - примерно в 4-5 раз) суммой налога на землю я поднял арендные ставки - кто то это принял, кто то нет, на некоторые объекты пришлось искать новых арендаторов, были простои, но в итоге ставки были подняты и объекты сданы
в 2017ом ставка была вновь снижена, но аренда осталась прежней + простоев связанных с поиском новых арендаторов не было
это шо касается "какую роль сыграло"
шо касается его доли в общей прибыли - снова повторяю: сумма земельного налога зависит от локации объекта и этажности (общей площади) здания, в котором он расположен, вам на каждый объект долю считать? или вам шото даст среднее по палате? объекты все разные и прямой связи между площадью, стоимостью объекта и суммой аренды нет
так "обладательнице диплома мба" понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, понятно. Мы рассматривали вашу статистику, по которой вы имеете стопроцентную информацию.

Можете просто сказать долю земельного налога по себе?

Например, было 10% от выручки в 2016, стало 4% в 2017. Как-то так.

ЗЫ и при чем тут диплом мба? Это же не ирпенская налоговая академия, могу и не знать нюансов. Типа вы все знаете на свете. Никогда не сталкивался с земельным налогом.

Я ж вас барыгой из 90х в каждом сообщении не называю
Востаннє редагувалось Tribeca в Суб 14 кві, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай уже ответил. Тот же самый бред. Особенно доставило за 300злотых ежемесячных расходов и хорошая локация в 30минутах транспортом от центра города. 'Кому и кобыла невеста' :)
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galadriel
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