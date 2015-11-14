Додано: Суб 14 кві, 2018 11:19

Tribeca написав: К-ц сам такой - "на просьбу уточнить с цифрами отвечает хамством", и что самое смешное - других в этом упрекает.



К-ц сказал, что по его статистике за 2017 его арендная прибыль составила 70% от 2013 года в дол (в 2016 было 50%), правда во многом - за счет снижения земельного налога с 3% до 1%.



На вопрос: какова доля земельного налога и/или какова роль земельного налога в этом повышении прибыльности ответил хамством. Еще и наябедничал. К-ц сам такой - "на просьбу уточнить с цифрами отвечает хамством", и что самое смешное - других в этом упрекает.К-ц сказал, что по его статистике за 2017 его арендная прибыль составила 70% от 2013 года в дол (в 2016 было 50%),- за счет снижения земельного налога с 3% до 1%.На вопрос: какова доля земельного налога и/или какова роль земельного налога в этом повышении прибыльности ответил хамством. Еще и наябедничал.

во-первых я не ябедничалво-вторых на ваш ламерский вопрос и я и первый вполне корректно посоветовали для начала понять шо такое земельный налог и шо является его налогооблагаемой базойв-третьих я не писал "во многом", я написал "в том числе и..." - специально отмотал назад и перечитал свой посткак он повлиял на прибыль? в 2016ом после получения уведомлений из налоговой с увеличенной (номинально втрое, но в связи с тем шо увеличилась и сама оценочная стоимость земли - примерно в 4-5 раз) суммой налога на землю я поднял арендные ставки - кто то это принял, кто то нет, на некоторые объекты пришлось искать новых арендаторов, были простои, но в итоге ставки были подняты и объекты сданыв 2017ом ставка была вновь снижена, но аренда осталась прежней + простоев связанных с поиском новых арендаторов не былоэто шо касается "какую роль сыграло"шо касается его доли в общей прибыли - снова повторяю: сумма земельного налога зависит от локации объекта и этажности (общей площади) здания, в котором он расположен, вам на каждый объект долю считать? или вам шото даст среднее по палате? объекты все разные и прямой связи между площадью, стоимостью объекта и суммой аренды неттак "обладательнице диплома мба" понятнее?