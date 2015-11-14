На рынке недвижимости затишье.
Хлопці, на дворі весна! Харош хнюпитись, на дворі харашо — пташки, жито, квіточки, дівчата в коротких спідницях, шо хочеш, те й роби, всіх, куди хочеш, туди і посилай!
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Додано: Суб 14 кві, 2018 10:53
На рынке недвижимости затишье.
Хлопці, на дворі весна! Харош хнюпитись, на дворі харашо — пташки, жито, квіточки, дівчата в коротких спідницях, шо хочеш, те й роби, всіх, куди хочеш, туди і посилай!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:18
логика в том, что не приходится тратить по 1-2 часа на пробки.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:19
во-первых я не ябедничал
во-вторых на ваш ламерский вопрос и я и первый вполне корректно посоветовали для начала понять шо такое земельный налог и шо является его налогооблагаемой базой
в-третьих я не писал "во многом", я написал "в том числе и..." - специально отмотал назад и перечитал свой пост
как он повлиял на прибыль? в 2016ом после получения уведомлений из налоговой с увеличенной (номинально втрое, но в связи с тем шо увеличилась и сама оценочная стоимость земли - примерно в 4-5 раз) суммой налога на землю я поднял арендные ставки - кто то это принял, кто то нет, на некоторые объекты пришлось искать новых арендаторов, были простои, но в итоге ставки были подняты и объекты сданы
в 2017ом ставка была вновь снижена, но аренда осталась прежней + простоев связанных с поиском новых арендаторов не было
это шо касается "какую роль сыграло"
шо касается его доли в общей прибыли - снова повторяю: сумма земельного налога зависит от локации объекта и этажности (общей площади) здания, в котором он расположен, вам на каждый объект долю считать? или вам шото даст среднее по палате? объекты все разные и прямой связи между площадью, стоимостью объекта и суммой аренды нет
так "обладательнице диплома мба" понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, понятно. Мы рассматривали вашу статистику, по которой вы имеете стопроцентную информацию.
Можете просто сказать долю земельного налога по себе?
Например, было 10% от выручки в 2016, стало 4% в 2017. Как-то так.
ЗЫ и при чем тут диплом мба? Это же не ирпенская налоговая академия, могу и не знать нюансов. Типа вы все знаете на свете. Никогда не сталкивался с земельным налогом.
Я ж вас барыгой из 90х в каждом сообщении не называю
Востаннє редагувалось Tribeca в Суб 14 кві, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай уже ответил. Тот же самый бред. Особенно доставило за 300злотых ежемесячных расходов и хорошая локация в 30минутах транспортом от центра города. 'Кому и кобыла невеста'
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 14 кві, 2018 13:54
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:06
Это да. Я знаю многих вернувшихся. Не понравилось (язык нужно учить, например, или какие-то свои заморочки) - вернулись назад.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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