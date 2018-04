Додано: Суб 14 кві, 2018 10:53







Хлопці, на дворі весна! Харош хнюпитись, на дворі харашо — пташки, жито, квіточки, дівчата в коротких спідницях, шо хочеш, те й роби, всіх, куди хочеш, туди і посилай! На рынке недвижимости затишье.Хлопці, на дворі весна! Харош хнюпитись, на дворі харашо — пташки, жито, квіточки, дівчата в коротких спідницях, шо хочеш, те й роби, всіх, куди хочеш, туди і посилай!

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.