Додано: Суб 14 кві, 2018 14:33

По количеству покупателей два года балансируем на одном уровне. В последние месяцы видим прирост по количеству покупателей на несколько процентов. В натуральных выражениях в рознице по алкоголю по-прежнему падаем в бутылках. Второй год подряд - на 15%. Это в целом отражает ситуацию на рынке.

в хорошее субботнее утро решил наведаться по старой привычке в Гудвайн.Народу не то чтобы мало, но и не много.Цены подняли на все, ценники - аж уши заворачиваются.Может это связано с падением моих доходов, не знаю, но словил себя на мысли что все чаще предпочитаю рынок Столичный на Окружной, чем Гудвайн. Те же крафтовые сыры в 4 раза дешевле, форель по 450-500 грн/кг против 1700 грн в Гудвайне, стейки и т.д.Посидел на летней террасе кафе, понаблюдал.Ездить по встречке в районе Кловской - это уже даже ничего особенного. Видимо свободная от правил зона (по аналогии со свободной экономической зоной). Губастые телочки на белых бехах и мерсах не дают проехать без нервотрепки.Отходим 100 метров от Гудвайна - и фантазии Франта воплощаются в жизнь.Окна киевских квартир забиты фанерой, видно все уехали в Португалию на заработки.Вот уютные гаражи с видом на Джек:Пока это снимал, рядом подрались 3 бомжа с криками и матами убежали в подворотню, не успел сфоткать, а пойти за ними побоялся - не хотелось получить по голове вонючим мешком.Состояние домов:Напала легкая грусть...ЗЫ:Интервью с хозяином Гудвайна, правда за 2016 год. Интересно, как сейчас.