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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай уже ответил. Тот же самый бред. Особенно доставило за 300злотых ежемесячных расходов и хорошая локация в 30минутах транспортом от центра города. 'Кому и кобыла невеста' :)
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galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:54

  galadriel написав:Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот.

Cмысл ехать програмеру в Польшу, если в Киеве можно зарабатывать больше? И пусть чувак не второго сорта попробует начать общаться с местными: завести друзей, девушку/жену и т.п.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:06

  fasser написав:
  galadriel написав:Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот.

Cмысл ехать програмеру в Польшу, если в Киеве можно зарабатывать больше? И пусть чувак не второго сорта попробует начать общаться с местными: завести друзей, девушку/жену и т.п.


Это да. Я знаю многих вернувшихся. Не понравилось (язык нужно учить, например, или какие-то свои заморочки) - вернулись назад.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:09

  galadriel написав:
  fasser написав:
  galadriel написав:Чувак - программер. С их зарплатой они не ощущают там себя людьми второго сорта, скорей наоборот.

Cмысл ехать програмеру в Польшу, если в Киеве можно зарабатывать больше? И пусть чувак не второго сорта попробует начать общаться с местными: завести друзей, девушку/жену и т.п.


Это да. Я знаю многих вернувшихся. Не понравилось (язык нужно учить, например, или какие-то свои заморочки) - вернулись назад.

Язык нужно учить до выезда, тогда не будет заморочек.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в хорошее субботнее утро решил наведаться по старой привычке в Гудвайн.

Народу не то чтобы мало, но и не много.

Цены подняли на все, ценники - аж уши заворачиваются.

Может это связано с падением моих доходов, не знаю, но словил себя на мысли что все чаще предпочитаю рынок Столичный на Окружной, чем Гудвайн. Те же крафтовые сыры в 4 раза дешевле, форель по 450-500 грн/кг против 1700 грн в Гудвайне, стейки и т.д.

Посидел на летней террасе кафе, понаблюдал.

Ездить по встречке в районе Кловской - это уже даже ничего особенного. Видимо свободная от правил зона (по аналогии со свободной экономической зоной). Губастые телочки на белых бехах и мерсах не дают проехать без нервотрепки.

Отходим 100 метров от Гудвайна - и фантазии Франта воплощаются в жизнь.
Окна киевских квартир забиты фанерой, видно все уехали в Португалию на заработки.

Зображення

Вот уютные гаражи с видом на Джек:

Зображення

Пока это снимал, рядом подрались 3 бомжа с криками и матами убежали в подворотню, не успел сфоткать, а пойти за ними побоялся - не хотелось получить по голове вонючим мешком.


Состояние домов:
Зображення

Напала легкая грусть...

ЗЫ:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 16/581533/
Интервью с хозяином Гудвайна, правда за 2016 год. Интересно, как сейчас.

По количеству покупателей два года балансируем на одном уровне. В последние месяцы видим прирост по количеству покупателей на несколько процентов. В натуральных выражениях в рознице по алкоголю по-прежнему падаем в бутылках. Второй год подряд - на 15%. Это в целом отражает ситуацию на рынке.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:37

"50% покупателей не могут купить квартиры у застройщиков из-за финмониторинга!" (с) Игорь Никонов

Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Пока это снимал, рядом подрались 3 бомжа с криками и матами убежали в подворотню, не успел сфоткать, а пойти за ними побоялся - не хотелось получить по голове вонючим мешком.

Почему крайние 2 фотки сняты из положения "лежа"?
Все таки пошел(ла) или проспоренный(зажатый) вискарь ударил в голову? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я, кстати, побродил вчера по цитадельной. Если бы остались деньги опосля всех покупок на кржн и мне бы сделали предложение 3-4 этажа по очень хорошей цене, то, думаю, взял бы под тотальный ремонт. (имею ввиду вторичку)
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 22:25

  Tribeca написав:
Отходим 100 метров от Гудвайна - и фантазии Франта воплощаются в жизнь.
Окна киевских квартир забиты фанерой, видно все уехали в Португалию на заработки.

Таки Трибека из Донецка... Даже я помню, что это офис какой-то киевской газеты (не помню название). И стоит так уже хз сколько лет.
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