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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай уже ответил. Тот же самый бред. Особенно доставило за 300злотых ежемесячных расходов и хорошая локация в 30минутах транспортом от центра города. 'Кому и кобыла невеста'
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 14 кві, 2018 13:54
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:06
Это да. Я знаю многих вернувшихся. Не понравилось (язык нужно учить, например, или какие-то свои заморочки) - вернулись назад.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:09
Язык нужно учить до выезда, тогда не будет заморочек.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в хорошее субботнее утро решил наведаться по старой привычке в Гудвайн.
Народу не то чтобы мало, но и не много.
Цены подняли на все, ценники - аж уши заворачиваются.
Может это связано с падением моих доходов, не знаю, но словил себя на мысли что все чаще предпочитаю рынок Столичный на Окружной, чем Гудвайн. Те же крафтовые сыры в 4 раза дешевле, форель по 450-500 грн/кг против 1700 грн в Гудвайне, стейки и т.д.
Посидел на летней террасе кафе, понаблюдал.
Ездить по встречке в районе Кловской - это уже даже ничего особенного. Видимо свободная от правил зона (по аналогии со свободной экономической зоной). Губастые телочки на белых бехах и мерсах не дают проехать без нервотрепки.
Отходим 100 метров от Гудвайна - и фантазии Франта воплощаются в жизнь.
Окна киевских квартир забиты фанерой, видно все уехали в Португалию на заработки.
Вот уютные гаражи с видом на Джек:
Пока это снимал, рядом подрались 3 бомжа с криками и матами убежали в подворотню, не успел сфоткать, а пойти за ними побоялся - не хотелось получить по голове вонючим мешком.
Состояние домов:
Напала легкая грусть...
ЗЫ:
Интервью с хозяином Гудвайна, правда за 2016 год. Интересно, как сейчас.
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:37
"50% покупателей не могут купить квартиры у застройщиков из-за финмониторинга!" (с) Игорь Никонов
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему крайние 2 фотки сняты из положения "лежа"?
Все таки пошел(ла) или проспоренный(зажатый) вискарь ударил в голову?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 14 кві, 2018 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я, кстати, побродил вчера по цитадельной. Если бы остались деньги опосля всех покупок на кржн и мне бы сделали предложение 3-4 этажа по очень хорошей цене, то, думаю, взял бы под тотальный ремонт. (имею ввиду вторичку)
Додано: Суб 14 кві, 2018 22:25
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