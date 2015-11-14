Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
нет, это брошенный жильцами дом , уехавшими на заработки в пшекию, которым нечем было платить за отопление, и таких в киеве тысячи, а в стране миллионы, и мы все умрём, а шоколадный - гад!(Франт(с)) А доллар будет 33! Осенью!(уну(с))
hume написав:Я, кстати, побродил вчера по цитадельной. Если бы остались деньги опосля всех покупок на кржн и мне бы сделали предложение 3-4 этажа по очень хорошей цене, то, думаю, взял бы под тотальный ремонт. (имею ввиду вторичку)
Там ремонт + обстановка затянет 60% стоимости квартиры.
На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Угадайте, кто и какую картинку в ответ на это запостит
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kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Ну да, цифра в 40к проданных за год квартир уже больше похожа на реальность, чем вброс от Лиги.
kingkongovets написав:Это значит, что нет кризиса перепроизводства
Отличные новости! Если нет перепроизводства, то застройщики смогут позволить себе нарастить строительство, что никак не вяжется с теорией Влада о скором уменьшении строитества и банкротсве строй.компаний.