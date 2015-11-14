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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:33

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
Отходим 100 метров от Гудвайна - и фантазии Франта воплощаются в жизнь.
Окна киевских квартир забиты фанерой, видно все уехали в Португалию на заработки.


Трибека, это же редакция газеты Столичные Новости. Они разорились в 2012м и с тех пор здание стоит замороженное: https://mediananny.com/raznoe/17912

нет, это брошенный жильцами дом , уехавшими на заработки в пшекию, которым нечем было платить за отопление, и таких в киеве тысячи, а в стране миллионы, и мы все умрём, а шоколадный - гад!(Франт(с))
А доллар будет 33! Осенью!(уну(с))
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:49

барабашов, это краткое содержание 860 страниц :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:00

  hume написав:Я, кстати, побродил вчера по цитадельной. Если бы остались деньги опосля всех покупок на кржн и мне бы сделали предложение 3-4 этажа по очень хорошей цене, то, думаю, взял бы под тотальный ремонт. (имею ввиду вторичку)

Там ремонт + обстановка затянет 60% стоимости квартиры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет
В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир.
Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».

«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет
В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир.
Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».

«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Угадайте, кто и какую картинку в ответ на это запостит :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:31

  kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет
В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир.
Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».

«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net

Ну да, цифра в 40к проданных за год квартир уже больше похожа на реальность, чем вброс от Лиги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Это значит, что нет кризиса перепроизводства

Отличные новости! Если нет перепроизводства, то застройщики смогут позволить себе нарастить строительство, что никак не вяжется с теорией Влада о скором уменьшении строитества и банкротсве строй.компаний.
BIGor
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