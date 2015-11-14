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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 859860861862

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:13

  galadriel написав:
Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.


Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его.
До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.

Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:22

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:Это значит, что нет кризиса перепроизводства

Отличные новости! Если нет перепроизводства, то застройщики смогут позволить себе нарастить строительство, что никак не вяжется с теорией Влада о скором уменьшении строитества и банкротсве строй.компаний.

Свое мнение по этому вопросу, формирую ориентируясь на продажах отдельных групп товаров для ремонта.
Неделю назад, писал о падении продаж в сегменте стройматериалов используемых почти исключительно при частной малоэтажной застройке.
По новостроям, есть возможность поинтересоваться у продавцов бронедверей.
Старый жилфонд отсечь легко. Там ширина проема 880 мм. В новострой берут 960-980 мм.
Хотя возможно искажение, при модном сейчас направлении жлоборемонт под эконом-аренду, входные двери модельного ряда - "Мечта вора" от застройщика не меняют.
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:31

  striped написав:Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.

Наш и прибалтийский новострой последних лет, равнять точно не стоит.
Прибалты полностью перешли на директивы ЕС, что круто подняло себестоимость.
Разница в себестоимости, между нашими говностроями и соответствующие современному литовскому стандарту раза в два. Это если строить два дома в одном месте, без ремонта, с идентичным подводом коммуникаций и т.д.
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