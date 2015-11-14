Додано: Нед 15 кві, 2018 15:13

galadriel написав:

Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки. Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.

Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его.До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.