Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав: Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.
Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его. До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
kingkongovets написав:Это значит, что нет кризиса перепроизводства
Отличные новости! Если нет перепроизводства, то застройщики смогут позволить себе нарастить строительство, что никак не вяжется с теорией Влада о скором уменьшении строитества и банкротсве строй.компаний.
Свое мнение по этому вопросу, формирую ориентируясь на продажах отдельных групп товаров для ремонта. Неделю назад, писал о падении продаж в сегменте стройматериалов используемых почти исключительно при частной малоэтажной застройке. По новостроям, есть возможность поинтересоваться у продавцов бронедверей. Старый жилфонд отсечь легко. Там ширина проема 880 мм. В новострой берут 960-980 мм. Хотя возможно искажение, при модном сейчас направлении жлоборемонт под эконом-аренду, входные двери модельного ряда - "Мечта вора" от застройщика не меняют.
striped написав:Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Наш и прибалтийский новострой последних лет, равнять точно не стоит. Прибалты полностью перешли на директивы ЕС, что круто подняло себестоимость. Разница в себестоимости, между нашими говностроями и соответствующие современному литовскому стандарту раза в два. Это если строить два дома в одном месте, без ремонта, с идентичным подводом коммуникаций и т.д.