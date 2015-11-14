Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав: Кстати, вопрос об адекватности цен так и остался открытым, ну да ладно - всегда есть мнения, что они слишком высоки.
Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его. До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
kingkongovets написав:Это значит, что нет кризиса перепроизводства
Отличные новости! Если нет перепроизводства, то застройщики смогут позволить себе нарастить строительство, что никак не вяжется с теорией Влада о скором уменьшении строитества и банкротсве строй.компаний.
Свое мнение по этому вопросу, формирую ориентируясь на продажах отдельных групп товаров для ремонта. Неделю назад, писал о падении продаж в сегменте стройматериалов используемых почти исключительно при частной малоэтажной застройке. По новостроям, есть возможность поинтересоваться у продавцов бронедверей. Старый жилфонд отсечь легко. Там ширина проема 880 мм. В новострой берут 960-980 мм. Хотя возможно искажение, при модном сейчас направлении жлоборемонт под эконом-аренду, входные двери модельного ряда - "Мечта вора" от застройщика не меняют.
striped написав:Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Наш и прибалтийский новострой последних лет, равнять точно не стоит. Прибалты полностью перешли на директивы ЕС, что круто подняло себестоимость. Разница в себестоимости, между нашими говностроями и соответствующие современному литовскому стандарту раза в два. Это если строить два дома в одном месте, без ремонта, с идентичным подводом коммуникаций и т.д.
kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в связи с большим количеством новостроек в городе может произойти обвал на рынке недвижимости, в результате чего цена на жилье может уменьшиться. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, такая угроза есть. На сегодня по той информации, которой я владею, примерно 60 тысяч квартир у застройщиков не проданы. И дальше продолжают строить. Если будет обвал, то обвал будет в том направлении, что цена на жилье сможет гораздо уменьшиться", – отметил он.
Андрей мимА также ВРЁТ что у застройщиков продано 40 тыс. квартир, как и ВРЁТ Андрей мимА что в Киеве ввели в эксплуатации 33 тысячи квартир. Это чучело андрей мимА даже не посмотрело статистику -по статистике в Киеве в 2017 году ввели в эксплуатацию 28 190.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 15 кві, 2018 17:10, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Наш и прибалтийский новострой последних лет, равнять точно не стоит. Прибалты полностью перешли на директивы ЕС, что круто подняло себестоимость. Разница в себестоимости, между нашими говностроями и соответствующие современному литовскому стандарту раза в два. Это если строить два дома в одном месте, без ремонта, с идентичным подводом коммуникаций и т.д.
я имел в виду что продают не голые стены под штукатурку, а уже полностью отремонтированную квартиру. И я не нашел там на сайте именно "советских" квартир - у них похоже все дома "реновированные".
И еще по нашему рынку - отыгравшие факторы, которые приостанавливали снижение цен я назвал. Ипотеки нам в ближайшее время - как минимум пока дороги не сделают - не видать (фактор захода китайцев считаю ничтожным). Но есть и негативные факторы, которые еще не отыграли - финмониторинг для всех чиновников и внедрение действенного налога на недвижку.
kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу.
если Андрей скажет - да, кризис, продажи падают, то это значит "подать сигнал застройщикам пересмотреть свои рекламные бюджеты", а значит, что ЛУНа будет иметь риск получить меньше доходов.
поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.
striped Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого? Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20?
baraka написав:тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу. ... ... поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.
Я согласен тут надо понимать что вот есть "мощный ресурс" бомбер с ворованной "кормовой базой" с олх, с "конкретными цифрами в разрезе" и "убедительными" отчетами и "аналитикой" это да, это сила, это истина в последней инстанции...
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