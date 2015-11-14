Додано: Нед 15 кві, 2018 17:07

striped

Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого?

Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20?