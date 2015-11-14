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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 860861862863

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:17

  Прохожий написав:
  baraka написав:тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу.
...
...
поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.

Я согласен
тут надо понимать что вот есть "мощный ресурс" бомбер с ворованной "кормовой базой" с олх, с "конкретными цифрами в разрезе" и "убедительными" отчетами и "аналитикой" это да, это сила, это истина в последней инстанции... :mrgreen:


нет, ну что же вы так много бомберу приписываете.
это всего-лишь пока лучик света в болоте КРЖН
:mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:18

  baraka написав:
  kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет
В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир.
Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».

«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net


тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу.

если Андрей скажет - да, кризис, продажи падают, то это значит "подать сигнал застройщикам пересмотреть свои рекламные бюджеты", а значит, что ЛУНа будет иметь риск получить меньше доходов.

поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.

Барака вы правильно заметили этот анрей мимА имеет шкурный интерес от продаж застройщиков вот и свистит что ФСЁ РАСКУПИЛИ
Но этот мудень зачем-то ВРЁТ что в Киеве в в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир, в то время как статистика говорит о 28190 квартирах
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:23

  UA написав:
  Прохожий написав:
Померил ради интереса у себя, 900...где Я живу??? :shock:

900? это 100% новострой.
Размер коробки входной двери меряют по наружному размеру коробки.

Зачем резать сообщение?
Речь шла о ШИРИНЕ ПРОЕМА.
В винтажных хрущиках ширина проема 880?

"Старый жилфонд отсечь легко. Там ширина проема 880 мм"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:бомбер....это всего-лишь пока лучик света в болоте КРЖН

спасибо поржал, как говорится ПЕШИТЕ ИСЧО!!! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:32

  kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет
В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир.
Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».

«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net

Зачем вы тяните на топик разный фуфел от андрея мимА
примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир

В Киеве ввели в эксплуатацию в 2017 28190 квартир

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:54

  Прохожий написав:
  baraka написав:бомбер....это всего-лишь пока лучик света в болоте КРЖН

спасибо поржал, как говорится ПЕШИТЕ ИСЧО!!! :mrgreen:


та пожалуйста
жгите ещё! :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:14

  барабашов написав:striped
Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого?
Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20?


у каждого свои жуткие истории. я могу рассказать про семью когда в блоке живет одна бабушка, а дети платят ей за аэродромную комуналь потому что им недосуг заниматься продажами-разменами-переездами, да и сама бабушка в позиции "я тут жила и умереть хочу здесь". Когда она умрет, ее наследники выставят квартиру на продажу и туда гипотетически переедет семья из вашего примера и рынок уравновесится. Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег. И как отсутствие денег у них и у миллионов других повлияет на рынок недвижки в масштабах страны? и что должно произойти, чтобы Киев начал расти вопреки всеобщему падению?

Да, рынок у нас только формируется и обязательно мы придем к среднеевропейской пропорции аренда/владелец. И сама эта пропорция будет меняться в пользу владельцев с ростом жизни. Но это никак не влияет на текущий тренд.
Опять же, посмотрите на авторынок - в сытые времена зажиточные сограждане заводили автопарки, а средний класс считал нормальным 2 машины в семье. Что видим сегодня? Затраты возросли, доходы упали - много у кого осталось по 2 машины? с теми же объемами двигателей?
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому недвига по 540 долл?
https://setam.net.ua/auction/275627
Добровільний продаж. Майнові права на нерухоме майно загальною площею 3190,02 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-Б
Офіс: №4; №7; № 3,5; №6,8.
Житлове: №1; №7; №13; №17; №24; №30; №30-3; №31; №90; №95; №102; №128; №132; №143.
Машиномісце (паркінг): №6; №65; №66; №69а; №69б; №74а; №74б; №81а; №7; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №19; №22; №26; №28; №29; №30; №31; №32; №38; №39; №40; №45; №5; №55; №56; №57; №58.

А застройщики говорят, что усе выкуплено.
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