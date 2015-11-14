Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу. ... ... поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.
Я согласен тут надо понимать что вот есть "мощный ресурс" бомбер с ворованной "кормовой базой" с олх, с "конкретными цифрами в разрезе" и "убедительными" отчетами и "аналитикой" это да, это сила, это истина в последней инстанции...
нет, ну что же вы так много бомберу приписываете. это всего-лишь пока лучик света в болоте КРЖН
kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу.
если Андрей скажет - да, кризис, продажи падают, то это значит "подать сигнал застройщикам пересмотреть свои рекламные бюджеты", а значит, что ЛУНа будет иметь риск получить меньше доходов.
поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.
Барака вы правильно заметили этот анрей мимА имеет шкурный интерес от продаж застройщиков вот и свистит что ФСЁ РАСКУПИЛИ Но этот мудень зачем-то ВРЁТ что в Киеве в в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир, в то время как статистика говорит о 28190 квартирах
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:На рынке недвижимости кризиса перепроизводства нет В 2017 году в Киеве было продано около 40 тыс. квартир. В то же время сдано в эксплуатацию было 33 тыс. квартир. Об этом заявил директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима во время пресс-конференции на тему «Ценовые войны на рынке жилой недвижимости».
«Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир, продано – 40 тыс. Это значит, что нет кризиса перепроизводства», - рассказал он. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... odstva_net
Зачем вы тяните на топик разный фуфел от андрея мимА
примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано. То есть введено в эксплуатацию 33 тыс. квартир
В Киеве ввели в эксплуатацию в 2017 28190 квартир
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
барабашов написав:striped Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого? Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20?
у каждого свои жуткие истории. я могу рассказать про семью когда в блоке живет одна бабушка, а дети платят ей за аэродромную комуналь потому что им недосуг заниматься продажами-разменами-переездами, да и сама бабушка в позиции "я тут жила и умереть хочу здесь". Когда она умрет, ее наследники выставят квартиру на продажу и туда гипотетически переедет семья из вашего примера и рынок уравновесится. Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег. И как отсутствие денег у них и у миллионов других повлияет на рынок недвижки в масштабах страны? и что должно произойти, чтобы Киев начал расти вопреки всеобщему падению?
Да, рынок у нас только формируется и обязательно мы придем к среднеевропейской пропорции аренда/владелец. И сама эта пропорция будет меняться в пользу владельцев с ростом жизни. Но это никак не влияет на текущий тренд. Опять же, посмотрите на авторынок - в сытые времена зажиточные сограждане заводили автопарки, а средний класс считал нормальным 2 машины в семье. Что видим сегодня? Затраты возросли, доходы упали - много у кого осталось по 2 машины? с теми же объемами двигателей?