Додано: Нед 15 кві, 2018 18:14

барабашов написав: striped

Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого?

Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20? Стрипед - когда я продавал в -16м году один объект "спадщыны" В 66м.кв. в сталинфонде с деревянными перекрытиями в Днепре, и граждане, что мне рылы заводили, крутили шарманку - "этож большой метраж, да отопление жуть будет, да газовая колонка - ужоснах какой дорогой душ будет, и т.д. и т.п.", я поинтересовался у интеллигентой 50ти летней женщины-рылы, неужели три комнаты в бывшей коммуналке - это чересчур докуя "по350" за метр под капиталь для средней семьи. В ответ она мне рассказала жуткую историю, что живёт в двухе-брежнепанельке - своей ровеснице с сыном-переростком, мужем, матерью с отцом 45-46г.р. и даже 90ти летней своей бабкой-фронтовичкой, которой эту квартиру и дали от завода, чтоб из комнаты общаги завода Петровского выкинуть. В 46ти метрах вшестером и одна зомби на ходунках! И сколько таких семей! Они до смерти 60-70ти летних родителей будут в очереди на горшок с пяти утра стоять? Нет - по наличию бабла будут если не покупать самый шлак, то хотя бы снимать. Вопрос - у кого? У жэков? У транснациональных корпораций? У Пеци с Гросей? У кого?Может у того, кто купит за свои наскирдованные новострой и запустит терпил не на 8кв.м. общей площади, а хотя бы на 20?

у каждого свои жуткие истории. я могу рассказать про семью когда в блоке живет одна бабушка, а дети платят ей за аэродромную комуналь потому что им недосуг заниматься продажами-разменами-переездами, да и сама бабушка в позиции "я тут жила и умереть хочу здесь". Когда она умрет, ее наследники выставят квартиру на продажу и туда гипотетически переедет семья из вашего примера и рынок уравновесится. Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег. И как отсутствие денег у них и у миллионов других повлияет на рынок недвижки в масштабах страны? и что должно произойти, чтобы Киев начал расти вопреки всеобщему падению?Да, рынок у нас только формируется и обязательно мы придем к среднеевропейской пропорции аренда/владелец. И сама эта пропорция будет меняться в пользу владельцев с ростом жизни. Но это никак не влияет на текущий тренд.Опять же, посмотрите на авторынок - в сытые времена зажиточные сограждане заводили автопарки, а средний класс считал нормальным 2 машины в семье. Что видим сегодня? Затраты возросли, доходы упали - много у кого осталось по 2 машины? с теми же объемами двигателей?