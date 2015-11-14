Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его. До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее. Вкратце повторюсь. Существенно дешевле не будет (по крайней мере в Киеве). Мы на дне, поэтому рост вероятней, чем дальнейшее падение. Ни один из надежных инструментов не обеспечивает сейчас доходность выше аренды (что косвенно свидетельствует о заниженных ценах продажи). Неестественный провал в доходах, вызванный трехкратным девалом, отыгрывается. Зарплаты и доходы в долларах растут. Себестоимость строительства тоже увеличивается. Я никого ни на что не агитирую - хотите ждать, ждите. Я сейчас зарабатываю на новостроях, а потом буду зарабатывать на арендной плате. По моим прикидкам вообще получается невероятные 10% годовых в долларах от текущей цены. При том, что вложения в недвижимость защищены от инфляции. Готовый новострой с отделкой от застройщика сейчас стоит 39. 6 в ремонт и мебель. Сдается от 10 тыс.
striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его. До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее.
Ты свои личные ощущение как аргумент не тули - они уже ПОКАЗЫВАЛИ противоположную картину от реального состояния рынка, где уровень цен снижался как и в 2016 так и в. 2017. Хоть ты прогнозировал рост уровня цен на КРЖН на 10-15% осенью 2017. https://forum.fin/viewtopic.php?p=4087415#p4087415
Добавлено: Вт 06 июн, 2017 11:02 Vlad442 писал(а):Думаю, что этой осенью цены в экономе взлетят на 10-15% при очень ограниченном предложении.
Твои личные ощущения тогда показали не то что показал КРЖН в РЕАЛЬНОСТИ - уровень цен в 2017 на КРЖН снизился на 6-9%
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 15 кві, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег.
Эта мантра повторяется из года в год. Вот были деньги, были, а потом закончились и больше не будет.
Будет. Обязательно будет! Но когда это "будет" будет? И где ценники в этот момент остановятся - никто не знает. С понедельника новые санкции против РФ. Торговая сессия откроется гепом по рублю. Как думаете - наш НБУ к этому готов? По Сирии убытки от налета 400 миллиардов долларов. За один вечер. Есть гарантия того, что путин получив по зубам там, не захочет поднять свой авторитет тут? Ну и т.д. и т.п. Потому даже если сейчас и дно - то это значит, что прямо с завтрашнего утра у нас начнется очень широкая белая полоса Покупайте на все прямо утром - поезд уже под парами.
baraka написав:тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу. ... ... поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.
Я согласен тут надо понимать что вот есть "мощный ресурс" бомбер с ворованной "кормовой базой" с олх, с "конкретными цифрами в разрезе" и "убедительными" отчетами и "аналитикой" это да, это сила, это истина в последней инстанции...
striped написав:Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег.
Эта мантра повторяется из года в год. Вот были деньги, были, а потом закончились и больше не будет.
Будет. Обязательно будет! Но когда это "будет" будет? И где ценники в этот момент остановятся - никто не знает. С понедельника новые санкции против РФ. Торговая сессия откроется гепом по рублю. Как думаете - наш НБУ к этому готов? По Сирии убытки от налета 400 миллиардов долларов. За один вечер. Есть гарантия того, что путин получив по зубам там, не захочет поднять свой авторитет тут? Ну и т.д. и т.п. Потому даже если сейчас и дно - то это значит, что прямо с завтрашнего утра у нас начнется очень широкая белая полоса Покупайте на все прямо утром - поезд уже под парами.
Дык миссия влад тут на форуме - загонять потенциальных покупателей в ОП Аркада воплями: покупай завтра, а то послезавтра БУИТ дАроже. Вот он из кожи вон и лезет чтобы з возложеной на него миссией справится. Только застройщик Аркада - всё хуже и хуже "дишит".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его. До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.
Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.
График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее. Вкратце повторюсь. Существенно дешевле не будет (по крайней мере в Киеве). Мы на дне, поэтому рост вероятней, чем дальнейшее падение. Ни один из надежных инструментов не обеспечивает сейчас доходность выше аренды (что косвенно свидетельствует о заниженных ценах продажи). Неестественный провал в доходах, вызванный трехкратным девалом, отыгрывается. Зарплаты и доходы в долларах растут. Себестоимость строительства тоже увеличивается. Я никого ни на что не агитирую - хотите ждать, ждите. Я сейчас зарабатываю на новостроях, а потом буду зарабатывать на арендной плате. По моим прикидкам вообще получается невероятные 10% годовых в долларах от текущей цены. При том, что вложения в недвижимость защищены от инфляции. Готовый новострой с отделкой от застройщика сейчас стоит 39. 6 в ремонт и мебель. Сдается от 10 тыс.
Для инвесторов есть золотое правило покупать на росте продавать на падении. Понятие "дно" относительно, очень часто рынок на дне берёт лопату и начинает копать. Рост не наблюдается, лучше ждать, чем возиться с арендой и терять по 10% в год на стоимости объекта недвижимости.
Добровільний продаж. Майнові права на нерухоме майно загальною площею 3190,02 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-Б Офіс: №4; №7; № 3,5; №6,8. Житлове: №1; №7; №13; №17; №24; №30; №30-3; №31; №90; №95; №102; №128; №132; №143. Машиномісце (паркінг): №6; №65; №66; №69а; №69б; №74а; №74б; №81а; №7; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №19; №22; №26; №28; №29; №30; №31; №32; №38; №39; №40; №45; №5; №55; №56; №57; №58.
А застройщики говорят, что усе выкуплено.
пардон а какая же это недвига. это недостроенный дом, третья башня сильвер-бриза, который не факт что достроят. если бы была перспектива быстрой достройки то по 540 баксов стояла бы очередь вдоль всего моста патона. Посмотрите цены в соседних достроенных домах и вам станет ясно какие там цены
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------