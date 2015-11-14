RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865866>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег.

Эта мантра повторяется из года в год. Вот были деньги, были, а потом закончились и больше не будет.
Vlad442
 
Повідомлень: 4163
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его.
До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.

Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.

График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее.
Вкратце повторюсь. Существенно дешевле не будет (по крайней мере в Киеве). Мы на дне, поэтому рост вероятней, чем дальнейшее падение. Ни один из надежных инструментов не обеспечивает сейчас доходность выше аренды (что косвенно свидетельствует о заниженных ценах продажи). Неестественный провал в доходах, вызванный трехкратным девалом, отыгрывается. Зарплаты и доходы в долларах растут. Себестоимость строительства тоже увеличивается.
Я никого ни на что не агитирую - хотите ждать, ждите. Я сейчас зарабатываю на новостроях, а потом буду зарабатывать на арендной плате. По моим прикидкам вообще получается невероятные 10% годовых в долларах от текущей цены. При том, что вложения в недвижимость защищены от инфляции.
Готовый новострой с отделкой от застройщика сейчас стоит 39. 6 в ремонт и мебель. Сдается от 10 тыс.
Vlad442
 
Повідомлень: 4163
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:53

  Vlad442 написав:
  striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его.
До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.

Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.

График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее.

Ты свои личные ощущение как аргумент не тули - они уже ПОКАЗЫВАЛИ противоположную картину от реального состояния рынка, где уровень цен снижался как и в 2016 так и в. 2017.
Хоть ты прогнозировал рост уровня цен на КРЖН на 10-15% осенью 2017.
https://forum.fin/viewtopic.php?p=4087415#p4087415
Добавлено: Вт 06 июн, 2017 11:02
Vlad442 писал(а):Думаю, что этой осенью цены в экономе взлетят на 10-15% при очень ограниченном предложении.

Твои личные ощущения тогда показали не то что показал КРЖН в РЕАЛЬНОСТИ - уровень цен в 2017 на КРЖН снизился на 6-9%
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 15 кві, 2018 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22703
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:18

  Vlad442 написав:
  striped написав:Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег.

Эта мантра повторяется из года в год. Вот были деньги, были, а потом закончились и больше не будет.


Будет. Обязательно будет! Но когда это "будет" будет? И где ценники в этот момент остановятся - никто не знает. С понедельника новые санкции против РФ. Торговая сессия откроется гепом по рублю. Как думаете - наш НБУ к этому готов? По Сирии убытки от налета 400 миллиардов долларов. За один вечер. Есть гарантия того, что путин получив по зубам там, не захочет поднять свой авторитет тут? Ну и т.д. и т.п. Потому даже если сейчас и дно - то это значит, что прямо с завтрашнего утра у нас начнется очень широкая белая полоса :)
Покупайте на все прямо утром - поезд уже под парами.
striped
 
Повідомлень: 878
З нами з: 10.12.08
Подякував: 499 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:22

  Прохожий написав:
  baraka написав:тут надо понимать, что кормовая база у луны - застройщики, они платям луне за рекламу.
...
...
поэтому, без конкретных цифр в разрезах и более убедительных отчётов - это всё вербальные интервенции.

Я согласен
тут надо понимать что вот есть "мощный ресурс" бомбер с ворованной "кормовой базой" с олх, с "конкретными цифрами в разрезе" и "убедительными" отчетами и "аналитикой" это да, это сила, это истина в последней инстанции... :mrgreen:

Бомбер значит вор, а гугль рулит? :)
MMM++
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:37

  striped написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Но этого не произойдет, потому что у людей из вашего примера просто нет денег. Они бы и рады снимать, покупать, разъезжаться, но вот нет у них денег.

Эта мантра повторяется из года в год. Вот были деньги, были, а потом закончились и больше не будет.


Будет. Обязательно будет! Но когда это "будет" будет? И где ценники в этот момент остановятся - никто не знает. С понедельника новые санкции против РФ. Торговая сессия откроется гепом по рублю. Как думаете - наш НБУ к этому готов? По Сирии убытки от налета 400 миллиардов долларов. За один вечер. Есть гарантия того, что путин получив по зубам там, не захочет поднять свой авторитет тут? Ну и т.д. и т.п. Потому даже если сейчас и дно - то это значит, что прямо с завтрашнего утра у нас начнется очень широкая белая полоса :)
Покупайте на все прямо утром - поезд уже под парами.

Дык миссия влад тут на форуме - загонять потенциальных покупателей в ОП Аркада воплями: покупай завтра, а то послезавтра БУИТ дАроже. Вот он из кожи вон и лезет чтобы з возложеной на него миссией справится.
Только застройщик Аркада - всё хуже и хуже "дишит".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22703
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:40

  striped написав:По Сирии убытки от налета 400 миллиардов долларов.

ну подумайте головой, три объекта не могут столько стоить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:40

  Vlad442 написав:
  striped написав:Еще раз - называть цифры - это еще круче попыток угадать курс. Даже сейчас, при существующем дефиците жилья=неудовлетворенном спросе на него, при постоянной положительной миграции в Киев из регионов - цены сползают. У людей, которые хотели бы стать игроками КРЖН нет средств, нет возможности их накопить, нет ипотеки или действенных механизмов и доступной рассрочки. Ярко выраженная сегментация рынка - еще один аргумент в пользу этой теории. Бетонирование депозитчиков, массовая миграция с Востока Украины - эти факторы уже отыграны - они затормозили падение, но не остановили его.
До какого уровня съедут цены вторички не знает никто - ее себестоимость, в отличии от первички - нулевая. Первичка у нас тоже еще не доросла до цивилизации - в той же Грузии и Турции первичка подразумевает квартиру с ремонтом и вам остается только докупить мебель. Судя по объявлениям на сайте о прибалтийской недвижке - там то же самое.

Я никого ни на что не агитирую - хотите больше бетона - его хватает на рынке.

График Домика и личные ощущения, показывают, что падение остановилось. Рост не рост, но цены уже 1,5-2 года плюс-минус стабильные. Когда принимают решение про инвестицию, смотрят не в прошлое, а в будущее.
Вкратце повторюсь. Существенно дешевле не будет (по крайней мере в Киеве). Мы на дне, поэтому рост вероятней, чем дальнейшее падение. Ни один из надежных инструментов не обеспечивает сейчас доходность выше аренды (что косвенно свидетельствует о заниженных ценах продажи). Неестественный провал в доходах, вызванный трехкратным девалом, отыгрывается. Зарплаты и доходы в долларах растут. Себестоимость строительства тоже увеличивается.
Я никого ни на что не агитирую - хотите ждать, ждите. Я сейчас зарабатываю на новостроях, а потом буду зарабатывать на арендной плате. По моим прикидкам вообще получается невероятные 10% годовых в долларах от текущей цены. При том, что вложения в недвижимость защищены от инфляции.
Готовый новострой с отделкой от застройщика сейчас стоит 39. 6 в ремонт и мебель. Сдается от 10 тыс.

Для инвесторов есть золотое правило покупать на росте продавать на падении. Понятие "дно" относительно, очень часто рынок на дне берёт лопату и начинает копать. Рост не наблюдается, лучше ждать, чем возиться с арендой и терять по 10% в год на стоимости объекта недвижимости.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 11.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:57

  BIGor написав:Кому недвига по 540 долл?
https://setam.net.ua/auction/275627
Добровільний продаж. Майнові права на нерухоме майно загальною площею 3190,02 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-Б
Офіс: №4; №7; № 3,5; №6,8.
Житлове: №1; №7; №13; №17; №24; №30; №30-3; №31; №90; №95; №102; №128; №132; №143.
Машиномісце (паркінг): №6; №65; №66; №69а; №69б; №74а; №74б; №81а; №7; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №19; №22; №26; №28; №29; №30; №31; №32; №38; №39; №40; №45; №5; №55; №56; №57; №58.

А застройщики говорят, что усе выкуплено.



пардон а какая же это недвига. это недостроенный дом, третья башня сильвер-бриза, который не факт что достроят. если бы была перспектива быстрой достройки то по 540 баксов стояла бы очередь вдоль всего моста патона.
Посмотрите цены в соседних достроенных домах и вам станет ясно какие там цены
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 25.12.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Для инвесторов есть золотое правило покупать на росте продавать на падении.

Впервые слышу такое правило. Нужно продавать на дне, покупать на пике, а не бежать вместе с толпой.
  innamax2008 написав:Рост не наблюдается, лучше ждать, чем возиться с арендой и терять по 10% в год на стоимости объекта недвижимости.

Где -10% за последний год? Я вижу +11,7%.
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Плюс более 7% от аренды или +10-15% удорожания котлована по мере готовности.
Vlad442
 
Повідомлень: 4163
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 862863864865866>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1056, 1057, 1058
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10579 1921593
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 кві, 2018 21:29
hume
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.