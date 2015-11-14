Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добровільний продаж. Майнові права на нерухоме майно загальною площею 3190,02 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-Б Офіс: №4; №7; № 3,5; №6,8. Житлове: №1; №7; №13; №17; №24; №30; №30-3; №31; №90; №95; №102; №128; №132; №143. Машиномісце (паркінг): №6; №65; №66; №69а; №69б; №74а; №74б; №81а; №7; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №19; №22; №26; №28; №29; №30; №31; №32; №38; №39; №40; №45; №5; №55; №56; №57; №58.
А застройщики говорят, что усе выкуплено.
пардон а какая же это недвига. это недостроенный дом, третья башня сильвер-бриза, который не факт что достроят. если бы была перспектива быстрой достройки то по 540 баксов стояла бы очередь вдоль всего моста патона. Посмотрите цены в соседних достроенных домах и вам станет ясно какие там цены
Спасибо, понятно что сказок не бывает.... Хотя месторасположение неплохое, непонятно, что с застройщиком.
trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.
Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".
с одной стороны - привет рожевоокулярникам - оказывается есть специальности круче врозеточников и уберистов - "У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць"
а с другой - оказалось, что недвига и профессия рантье это не самое доходное и уж точно не самое стабильное вложение у нас "...Потом я больше был рантье, занимался недвижимостью. На заработанный капитал, думал, что это капитал... — О какой сумме идет речь? — Оценка была где-то 11-12 млн долл. То, что заработал, инвестировал в недвижимость. Она капитализировалась, сдавалась в аренду. В итоге из 10 млн долл сколько у тебя получилось в 2009 году? — Если говорить честно, то минус 1,5-2. Были обязательства, часть была закредитована, ее нужно обслуживать, а уже не сдавалось и не продавалось. "
Повторюсь - я не за дешевей. Я - за дорожай (чем дороже недвижка, тем выше капитализация всей страны). Но я за дорожай по объективным причинам - люди стали больше зарабатывать и могут себе позволить улучшение жилищных условий. Пока, к сожалению, я не вижу таких предпосылок.
trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.
Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".
в пригороде школ то и нет, почти все возят в киев. с учетом того, что в киеве тоже много строят, пригородним попасть будет сложнее, наверное.
trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.
Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".
в пригороде школ то и нет, почти все возят в киев. с учетом того, что в киеве тоже много строят, пригородним попасть будет сложнее, наверное.
Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))