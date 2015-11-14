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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:00

  Vlad442 написав: Нужно продавать на дне, покупать на пике,
  innamax2008 написав:


Вы уверены что при такой стратегии Вы не просрете все в момент? :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:08

а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:10

  Жека79 написав:
  BIGor написав:Кому недвига по 540 долл?
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Машиномісце (паркінг): №6; №65; №66; №69а; №69б; №74а; №74б; №81а; №7; №8; №9; №10; №12; №15; №16; №17; №19; №22; №26; №28; №29; №30; №31; №32; №38; №39; №40; №45; №5; №55; №56; №57; №58.

А застройщики говорят, что усе выкуплено.



пардон а какая же это недвига. это недостроенный дом, третья башня сильвер-бриза, который не факт что достроят. если бы была перспектива быстрой достройки то по 540 баксов стояла бы очередь вдоль всего моста патона.
Посмотрите цены в соседних достроенных домах и вам станет ясно какие там цены

Спасибо, понятно что сказок не бывает.... Хотя месторасположение неплохое, непонятно, что с застройщиком.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:20

BIGor

местные говорили что в третьем доме какой то мега-трабл с монолитом
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.

Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

с одной стороны - привет рожевоокулярникам - оказывается есть специальности круче врозеточников и уберистов - "У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць"

а с другой - оказалось, что недвига и профессия рантье это не самое доходное и уж точно не самое стабильное вложение у нас "...Потом я больше был рантье, занимался недвижимостью. На заработанный капитал, думал, что это капитал...
— О какой сумме идет речь?
— Оценка была где-то 11-12 млн долл. То, что заработал, инвестировал в недвижимость. Она капитализировалась, сдавалась в аренду.
В итоге из 10 млн долл сколько у тебя получилось в 2009 году?
— Если говорить честно, то минус 1,5-2. Были обязательства, часть была закредитована, ее нужно обслуживать, а уже не сдавалось и не продавалось. "

https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/635932/


Повторюсь - я не за дешевей. Я - за дорожай (чем дороже недвижка, тем выше капитализация всей страны). Но я за дорожай по объективным причинам - люди стали больше зарабатывать и могут себе позволить улучшение жилищных условий. Пока, к сожалению, я не вижу таких предпосылок.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:29

  Vlad442 написав:
  trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.

Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".


в пригороде школ то и нет, почти все возят в киев. с учетом того, что в киеве тоже много строят, пригородним попасть будет сложнее, наверное.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:35

  trololo написав:
  Vlad442 написав:
  trololo написав:а приняли уже закон по которому детей в школу садик берут первоочередно по прописке в соседнем доме? жизнь в пригороде с детьми становится еще веселее.

Насколько я знаю, приняли, но что это изменит для жителей пригорода? Ребенка в школу они отдадут там, где живут. В пригороде. Или будут возить в хорошую, которая для большинства городских тоже "не по прописке".


в пригороде школ то и нет, почти все возят в киев. с учетом того, что в киеве тоже много строят, пригородним попасть будет сложнее, наверное.

Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:52

  stm написав:Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))


тоже подумал об этом, но учителя заподозрят неладное, если несколько разных детей из класса будут жить по одному адресу :)
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:12

  Vlad442 написав:
  innamax2008 написав:Для инвесторов есть золотое правило покупать на росте продавать на падении.

Впервые слышу такое правило. Нужно продавать на дне, покупать на пике, а не бежать вместе с толпой.

б***! Два гиганта мысли на одном форуме :mrgreen:
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