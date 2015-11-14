Додано: Нед 15 кві, 2018 21:28

с одной стороны - привет рожевоокулярникам - оказывается есть специальности круче врозеточников и уберистов - "У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць"а с другой - оказалось, что недвига и профессия рантье это не самое доходное и уж точно не самое стабильное вложение у нас "...Потом я больше был рантье, занимался недвижимостью. На заработанный капитал, думал, что это капитал...— О какой сумме идет речь?— Оценка была где-то 11-12 млн долл. То, что заработал, инвестировал в недвижимость. Она капитализировалась, сдавалась в аренду.В итоге из 10 млн долл сколько у тебя получилось в 2009 году?— Если говорить честно, то минус 1,5-2. Были обязательства, часть была закредитована, ее нужно обслуживать, а уже не сдавалось и не продавалось. "Повторюсь - я не за дешевей. Я - за дорожай (чем дороже недвижка, тем выше капитализация всей страны). Но я за дорожай по объективным причинам - люди стали больше зарабатывать и могут себе позволить улучшение жилищных условий. Пока, к сожалению, я не вижу таких предпосылок.