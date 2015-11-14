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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:38

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  innamax2008 написав:Для инвесторов есть золотое правило покупать на росте продавать на падении.

Впервые слышу такое правило. Нужно продавать на дне, покупать на пике, а не бежать вместе с толпой.

б***! Два гиганта мысли на одном форуме :mrgreen:

Оговорился. Бывает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))

Официальный договор аренды подразумевает и официальные налоги.
Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку. Тут начинается самое интересное. Зарегистрировать легко, снять с регистрации тяжело. Пока у человека штамп в паспорте, что он тут проживает, он может открывать дверь ногой, вызвать медвежатников, вызывать полицию, что посторонние в квартире буянят.
Vlad442
 
Повідомлень: 4163
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 559 раз.
 
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  #<1 ... 863864865866
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