stm написав:
Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))
Официальный договор аренды подразумевает и официальные налоги.
Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку. Тут начинается самое интересное. Зарегистрировать легко, снять с регистрации тяжело. Пока у человека штамп в паспорте, что он тут проживает, он может открывать дверь ногой, вызвать медвежатников, вызывать полицию, что посторонние в квартире буянят.