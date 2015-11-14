Если же на сезонные работы едут за границу, то преимущественно в Польшу. Там нужны сборщики овощей, официанты и водители. Оплата в среднем 20 тысяч гривен в месяц. Также популярны Испания и Греция – за сезон там можно заработать до 3 тысяч евро.



Напомним, ранее сообщалось, что украинских трудовых мигрантов в Польше интересуют исключительно сезонные заработки. Три четверти работников не планируют задерживаться за рубежом. Причем, каждый пятый заявил, что работать в соседнюю страну не поедет больше ни при каких обстоятельствах.



Отметим, от заробитчан из Польши за год поступило почти 2,5 миллиарда долларов. Собственно, 91% всех денежных переводов из Польши осуществили именно украинцы.



Но также трудовая миграция приводит к дефициту кадров в Украине. Нехватка рук повышает зарплаты внутри страны. Особенно большой спрос – на рабочие профессии.