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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 864865866867>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))

Официальный договор аренды подразумевает и официальные налоги.
Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку. Тут начинается самое интересное. Зарегистрировать легко, снять с регистрации тяжело. Пока у человека штамп в паспорте, что он тут проживает, он может открывать дверь ногой, вызвать медвежатников, вызывать полицию, что посторонние в квартире буянят.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:54

Попалась тут статья, которая в новом свете представляет заробитчан и их роль на рынке недвижимости.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42431 ... at-za-leto
Если же на сезонные работы едут за границу, то преимущественно в Польшу. Там нужны сборщики овощей, официанты и водители. Оплата в среднем 20 тысяч гривен в месяц. Также популярны Испания и Греция – за сезон там можно заработать до 3 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских трудовых мигрантов в Польше интересуют исключительно сезонные заработки. Три четверти работников не планируют задерживаться за рубежом. Причем, каждый пятый заявил, что работать в соседнюю страну не поедет больше ни при каких обстоятельствах.

Отметим, от заробитчан из Польши за год поступило почти 2,5 миллиарда долларов. Собственно, 91% всех денежных переводов из Польши осуществили именно украинцы.

Но также трудовая миграция приводит к дефициту кадров в Украине. Нехватка рук повышает зарплаты внутри страны. Особенно большой спрос – на рабочие профессии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:56

  Vlad442 написав:Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку

и что, многие идут на то, чтобы зарегистрировать в своей квартире несовершеннолетнего ребёнка арендатора?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 23:20

  Vlad442 написав:Попалась тут статья, которая в новом свете представляет заробитчан и их роль на рынке недвижимости.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42431 ... at-za-leto

И какова же роль сезонных работников в рынке недвижимости? Они потом на заработанные за сезон 3-5 тыс. дол. квартиры скупают?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:14

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку

и что, многие идут на то, чтобы зарегистрировать в своей квартире несовершеннолетнего ребёнка арендатора?

А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:42

  Iskander написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку

и что, многие идут на то, чтобы зарегистрировать в своей квартире несовершеннолетнего ребёнка арендатора?

А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

договор аренды - основание.
18. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
...
4) документи, що підтверджують:
право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207 ... 6298094750

мой вопрос был скорее о случаях, когда договора аренды нет вовсе.
или когда он подписывается формально и по согласию сторон нигде не светится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:55

Вот и я об этом
Раньше, насколько я помню, прописка была с присутствием владельца. А сейчас можно просто принести договор
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:32

Инвесторы продают и покупают не на дне и пиках, а на движении, нет движения нет рынка, а есть болото. До 2008 все покупали, потом продавали. Сейчас нет смысла инвестировать в недвижимость, нет в ней движения. Новострой и ремонт в нем за десять лет станут вторичкой с галимым ремонтом, без роста цен в долларах на базовый актив убыток составит до 50% в дол. США, ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:56

  striped написав:с одной стороны - привет рожевоокулярникам - оказывается есть специальности круче врозеточников и уберистов - "У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць"

https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/635932/

Повторюсь - я не за дешевей. Я - за дорожай (чем дороже недвижка, тем выше капитализация всей страны). Но я за дорожай по объективным причинам - люди стали больше зарабатывать и могут себе позволить улучшение жилищных условий. Пока, к сожалению, я не вижу таких предпосылок.

ЦА его ресторанов:
— На какого клиента ориентированы твои рестораны? Какое соотношение украинцев и иностранцев? Думал ли ты об этом изначально?

— Когда я составляю стратегический маркетинговый план, то ориентируюсь на киевлянина среднего возраста, 25-50 лет, условно говоря, среднего класса с доходом от 25-30 тыс грн на человека в семье. Патриотично настроенного, с творческой или менеджерской профессией, собственника малого бизнеса.

А вот и ответ еще, кто ходит в эти рестораны:
— Если говорить про сеть украинских ресторанов, то все-таки...

80% иностранцев — к сожалению. Иностранцы, приходя сюда, говорят: What the ****? Такая еда! Мы не видим такого. Это "вышак" у нас в Лондоне и Нью-Йорке — такие рестораны! Как это можно продавать за 2-3 евро?".


Странно, киевляне с жиру бесятся и денег куры не клюют, но зажимают пару евро на ресторан.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:32

  innamax2008 написав:Инвесторы продают и покупают не на дне и пиках, а на движении, нет движения нет рынка, а есть болото. До 2008 все покупали, потом продавали. Сейчас нет смысла инвестировать в недвижимость, нет в ней движения. Новострой и ремонт в нем за десять лет станут вторичкой с галимым ремонтом, без роста цен в долларах на базовый актив убыток составит до 50% в дол. США, ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.

Чтобы выдавать на рынок новые обьекты надо иметь места, где их строить. Или сносить хрущи/сталинки в хороших местах и шлёпать там мини-мордоры аля Джек-Тетрис(уже не для большинства как читающих тут,так и покупающих), или промзона в прицентралье, а это тоже - покупать дорого объект, сносить его, чистить территорию от промговна - на выходе монолит "папяццот" тоже не получается. Так что рост, как ни крути, без значительного очередного девала таки будет, конечно не на запердевский шлак 50-60х годов с МОПами в грибке и плесени.
барабашов
 
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