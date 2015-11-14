Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Официальный договор аренды жилья и закон о принятии в садик/школу действует и на вас, будет как у соседей - 10000 таджиков в однокомнатной хрущевке )))
Официальный договор аренды подразумевает и официальные налоги. Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку. Тут начинается самое интересное. Зарегистрировать легко, снять с регистрации тяжело. Пока у человека штамп в паспорте, что он тут проживает, он может открывать дверь ногой, вызвать медвежатников, вызывать полицию, что посторонние в квартире буянят.
Если же на сезонные работы едут за границу, то преимущественно в Польшу. Там нужны сборщики овощей, официанты и водители. Оплата в среднем 20 тысяч гривен в месяц. Также популярны Испания и Греция – за сезон там можно заработать до 3 тысяч евро.
Напомним, ранее сообщалось, что украинских трудовых мигрантов в Польше интересуют исключительно сезонные заработки. Три четверти работников не планируют задерживаться за рубежом. Причем, каждый пятый заявил, что работать в соседнюю страну не поедет больше ни при каких обстоятельствах.
Отметим, от заробитчан из Польши за год поступило почти 2,5 миллиарда долларов. Собственно, 91% всех денежных переводов из Польши осуществили именно украинцы.
Но также трудовая миграция приводит к дефициту кадров в Украине. Нехватка рук повышает зарплаты внутри страны. Особенно большой спрос – на рабочие профессии.
Vlad442 написав:Кроме этого, чтобы попасть в школу, это подразумевает еще и регистрацию/прописку
и что, многие идут на то, чтобы зарегистрировать в своей квартире несовершеннолетнего ребёнка арендатора?
А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом? Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?
договор аренды - основание.
18. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає: ... 4) документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
Инвесторы продают и покупают не на дне и пиках, а на движении, нет движения нет рынка, а есть болото. До 2008 все покупали, потом продавали. Сейчас нет смысла инвестировать в недвижимость, нет в ней движения. Новострой и ремонт в нем за десять лет станут вторичкой с галимым ремонтом, без роста цен в долларах на базовый актив убыток составит до 50% в дол. США, ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.
Повторюсь - я не за дешевей. Я - за дорожай (чем дороже недвижка, тем выше капитализация всей страны). Но я за дорожай по объективным причинам - люди стали больше зарабатывать и могут себе позволить улучшение жилищных условий. Пока, к сожалению, я не вижу таких предпосылок.
ЦА его ресторанов:
— На какого клиента ориентированы твои рестораны? Какое соотношение украинцев и иностранцев? Думал ли ты об этом изначально?
— Когда я составляю стратегический маркетинговый план, то ориентируюсь на киевлянина среднего возраста, 25-50 лет, условно говоря, среднего класса с доходом от 25-30 тыс грн на человека в семье. Патриотично настроенного, с творческой или менеджерской профессией, собственника малого бизнеса.
А вот и ответ еще, кто ходит в эти рестораны:
— Если говорить про сеть украинских ресторанов, то все-таки...
— 80% иностранцев — к сожалению. Иностранцы, приходя сюда, говорят: What the ****? Такая еда! Мы не видим такого. Это "вышак" у нас в Лондоне и Нью-Йорке — такие рестораны! Как это можно продавать за 2-3 евро?".
Странно, киевляне с жиру бесятся и денег куры не клюют, но зажимают пару евро на ресторан.
innamax2008 написав:Инвесторы продают и покупают не на дне и пиках, а на движении, нет движения нет рынка, а есть болото. До 2008 все покупали, потом продавали. Сейчас нет смысла инвестировать в недвижимость, нет в ней движения. Новострой и ремонт в нем за десять лет станут вторичкой с галимым ремонтом, без роста цен в долларах на базовый актив убыток составит до 50% в дол. США, ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.
Чтобы выдавать на рынок новые обьекты надо иметь места, где их строить. Или сносить хрущи/сталинки в хороших местах и шлёпать там мини-мордоры аля Джек-Тетрис(уже не для большинства как читающих тут,так и покупающих), или промзона в прицентралье, а это тоже - покупать дорого объект, сносить его, чистить территорию от промговна - на выходе монолит "папяццот" тоже не получается. Так что рост, как ни крути, без значительного очередного девала таки будет, конечно не на запердевский шлак 50-60х годов с МОПами в грибке и плесени.