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Додано: Пон 16 кві, 2018 07:48
Вся Глубочиская промка распродается, ул. Фрунзе, Нижняя Теличка (можно построить супер новопечерские липки), Комсомольский парк можно застроить, обжить так сказать Южный мост с правого берега. Мест в Киеве немеряно, не все собственники просто готовы морально 50 этажных домов настроить. Есть проект застройки завода им.Лепсе уже лет десять как собственник имеет, но строить не решился. Так что новая недвижимость будет поставляться все время.
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