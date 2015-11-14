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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 864865866867

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:48

Вся Глубочиская промка распродается, ул. Фрунзе, Нижняя Теличка (можно построить супер новопечерские липки), Комсомольский парк можно застроить, обжить так сказать Южный мост с правого берега. Мест в Киеве немеряно, не все собственники просто готовы морально 50 этажных домов настроить. Есть проект застройки завода им.Лепсе уже лет десять как собственник имеет, но строить не решился. Так что новая недвижимость будет поставляться все время.
innamax2008
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  #<1 ... 864865866867
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