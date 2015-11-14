Додано: Пон 16 кві, 2018 09:09

Iskander написав: А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?

Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется? А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.