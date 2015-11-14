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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 748
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
160
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
117
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
114
Всього голосів : 748
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:48

Вся Глубочиская промка распродается, ул. Фрунзе, Нижняя Теличка (можно построить супер новопечерские липки), Комсомольский парк можно застроить, обжить так сказать Южный мост с правого берега. Мест в Киеве немеряно, не все собственники просто готовы морально 50 этажных домов настроить. Есть проект застройки завода им.Лепсе уже лет десять как собственник имеет, но строить не решился. Так что новая недвижимость будет поставляться все время.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:11

innamax2008
Но не по бросовой цене(сбивающей в аут цену вторички вокруг стройки).
Модные МОПы с тёлами и паркинг на 50 машин для 1000 жильцов конечно сделают.
И не забывайте, что все эти Лёвы Парцхаладзы строят не за свои, и чужие они уж очень тырить любят(через прокладки, завышение объёмов, покупку унитазов(обобщённо) по цене хорошей джакузи и т.д. и т.п.).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:50

  Прохожий написав:
  rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=mu1xbm4ariw Перекупы будут демпинговать, воздух подешееет (или зафиксится), готовый эконом поднимется макс. на 10%, аренда вниз (перекуп=ремонт=аренда), котлованы будут "растягивать резину". ИМХО все по эконому.
По баксу, чуйка "5 точкой", под 30 к лету! Ну не вижу экономических оснований даже для 26. Допускаю, что точка "сидения определяет....". Ждемс, наблюдаем дальше 8) .

На вискарь забьем что не будет 30 до 31.05.2018.?

Вам вискарь не полагается. За вами ещё должок за список "хорошие доме в хорошем месте" где идёт буит даражай, несмотря что основная масса объектов на КРЖН дешевеет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Iskander написав:А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:12

цоколь, концепт дізайна сральніка

прошу заценити дизайнерський концепт сральніка (розумна критика вітається):Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Инвесторы продают и покупают не на дне и пиках, а на движении, нет движения нет рынка, а есть болото. До 2008 все покупали, потом продавали. Сейчас нет смысла инвестировать в недвижимость, нет в ней движения. Новострой и ремонт в нем за десять лет станут вторичкой с галимым ремонтом, без роста цен в долларах на базовый актив убыток составит до 50% в дол. США, ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.

Посмотрите на Баффета. Инвестор? Инвестор. То, что вы написали, относится не к инвесторам, а к спекулянтам.
  innamax2008 написав:ведь строители будут постоянно выдавать на рынок новую недвижимость так как их бизнес строительство.

По каким ценам?
В Лондоне тоже выдают, а цены повыше, чем у нас. Время низких зарплат проходит у нас на глазах. Выросшая себестоимость строительства уже приводит к росту цен на котлованы и сворачиванию новых проектах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:прошу заценити дизайнерський концепт сральніка (розумна критика вітається):

Нажал кнопку Жалоба.
Тема не об этом. Вам в раздел "Строительство и ремонт". Во-вторых не нужно портить нам настроение такой угнетающей картинкой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:24

  Vlad442 написав:
  Iskander написав:А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.

В Польщі канало на ура. Теоретично можна було запросити прийти власника (я на всяк випадок просив написати в договорі, що власник не проти реєстрації, але в ужонді казали, що це зайве, і так зареєстрували б), а на практиці ніхто ніколи не вимагав (як і нести правонаступні документи).
Приносиш договір оренди, і вуаля - реєстрація на термін дії договору. Можна ще отримати довіду про реєстрацію заплативши 17 злотих, щоб потім пред"являти в різних держустановах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:27

  Vlad442 написав:
  flyman написав:прошу заценити дизайнерський концепт сральніка (розумна критика вітається):

Нажал кнопку Жалоба.
Тема не об этом. Вам в раздел "Строительство и ремонт". Во-вторых не нужно портить нам настроение такой угнетающей картинкой.

Учотка Влад422 третій год строчить "дно минуло", а оно с кожним разом всьо нижче і нижче.
Крім того учотка Влад422 заганяла лошков в піраміду Оркади.

П.С.
на оКРЖН затарка навєсом,
стройки останавлюцца\заморажуйоцца, но цену (не падає, але і не росте) шарамиги дєржать на новоговнострой зубами,
цікаво наскільки моцні їх яйца продержать цєни: до літа, до осені, до виборов, до девала???
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:31

  Vlad442 написав:
  Iskander написав:А наличие договора аренды разве сейчас не основание для регистрации ЦНАПом?
Интерес сугубо практический. Детально не вдавался, но мне показалось, что сейчас согласие владельца не требуется?

Не знаю какая практика на сегодня с появлением ЦНАПов и реестров недвижимости, но раньше было так. Согласно закону, можно и нужно зарегистрировать место проживания на основании договора аренды. Это обязанность арендатора (не арендодателя), если он там постоянно проживает. Паспортистки требовали в дополнение к договору аренды принести оригиналы правоустанавливающих документов. В законе этого нет, насколько правомерно не знаю. С точки зрения здравого смысла это имеет право на жизнь, так как обычный договор аренды это бумажка, подлинность которой никто проверять не будет. Я могу такую на коленке написать на любую квартиру.

нажав "скарга", так я тєма праписки бєзхатчєнков-понаєхов імєт другую вєтку абсуждєнія.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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